"Oczy diabła" - nowy film Patryka Vegi wywołał kontrowersje: "Kolejny raz zrobił film, dla samego faktu, by widzów zszokować"

2.02 2021 roku do sieci trafił najnowszy film Patryka Vegi - dokument pod tytułem "Oczy diabła", opowiadający o procederze handlu dziećmi. Na reżysera natychmiast spadła fala krytyki. Vedze zarzuca się fabrykowanie dowodów, żerowanie na ludzkiej tragedii i brak poinformowania o działaniach bohaterów swojej produkcji funkcjonariuszy policji.

Patryk Vega jest kojarzony z serii swoich filmów obnażających mroczne kulisy świata przestępczego, lekarskiego, politycznego, a ostatnio również bankowego. Produkcje są zazwyczaj ogromnymi hitami, mimo że krytycy nie wypowiadają się na ich temat pochlebnie. Vega reklamuje swoje filmy jako "oparte na faktach", chociaż wielokrotnie pojawiały się wątpliwości co do prawdziwości przedstawianych w nich wydarzeń i informacji.

Produkcje fabularne rządzą się jednak swoimi prawami i fikcja jest ich integralną częścią. Inaczej sprawa ma się jednak w przypadku filmów dokumentalnych, a nowa produkcja Vegi - "Oczy diabła" należy według filmowca do tego właśnie gatunku. Dwie doby po premierze dokumentu o handlu dziećmi, "Oczy diabła" zostały wyświetlone na YouTube ponad milion razy.

Wielu widzów filmu, którzy uważa, że dokument został sfabrykowany, a Vega postanowił wykorzystać rzeczywiste dane na temat działań handlarzy żywym towarem jako bazę. Na jej podstawie stworzył mrożąca krew w żyłach historię, a następnie zatrudnił aktorów, którzy wcielają się w bohaterów jego najnowszej produkcji - matkę, chcącą sprzedać dziecko na czarnym rynku oraz pośredników, którzy ochoczo opowiadają Vedze o najdrobniejszych szczegółach nielegalnego postępowania. Praktycznie wszyscy bohaterowie "Oczu diabła" występują anonimowo, więc trudno zweryfikować, kim naprawdę są. Przykłady krytyki dokumentu Vegi można znaleźć w komentarzach serwisu Filmweb.

Są jednak widzowie, którzy potrafią "wybaczyć" Vedze niedociągnięcia artystyczne, a nawet ewentualne fabrykowanie faktów, ponieważ ich zdaniem "Oczy diabła" zwracają uwagę na istotny temat, który przez lata należał do sfery tabu.

Jak więc widać zdania są podzielone, chociaż w internecie można znaleźć wiele komentarzy widzów oburzonych sposobem podjęcia przez reżysera tego ważnego tematu.

Dziennikarze, którzy widzieli film, również nie są przychylnie nastawieni do "Oczu węża". Ostrzegają widzów, żeby przyswajać informacje przekazywane przez dokument z dystansem. Jacek Szczerba z "Gazety Wyborczej" uważa, że skoro reżyser filmu rozmawiał z pośrednikami zajmującymi się handlem dziećmi, powinien złość sprawę do prokuratury i tym samym spróbować ukrócić działania przestępców.

Zdaniem Szczerby dokument ma być też mocno oddziałującą na widzów i wyrachowaną promocją najnowszego filmu fabularnego Vegi - "Small World", który również poruszą tematykę handlu dziećmi.

W podobnym tonie na temat "Oczu diabła" wypowiedziała się Magdalena Drozdek z wp.pl.

Dziennikarka zwróciła również uwagę na szkodliwe treści płynące z "Oczu diabła" - głównie sugerowanie, że za handel dzieci w Europie główną winę ponoszą muzułmanie, którzy mają prowadzić co najmniej cztery domy publiczne dla pedofilów. Zdaniem Drozdek tego typu stwierdzenia podsycają jedynie ksenofobiczne nastroje w społeczeństwie polskim.

To jednak niejedyne zarzuty dotyczące nowego filmu Vegi. Odys Korczyński z film.org.pl. uważa, że zastrzeżenia budzi też nachalna symbolika pełna odniesień do religii katolickiej.

Co chwila pojawiają się przerywniki, gdzie twarz Vegi wypełnia cały kadr i niemal jak Kaszpirowski recytuje on podniosłe kwestie, w których opowiada, co zamierza i jaki on sam jest wspaniały. To nie do pomyślenia w bezstronnej dokumentalistyce, żeby wykorzystywać ją do budowania własnego, podszytego religijną misją wizerunku.