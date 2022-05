Oficjalnie powstaje kontynuacja "Godzilla vs Kong". Wiemy też, kto zagra główną rolę

Godzilla vs. Kong 2 - poznaliśmy głównego bohatera filmu

Jak podaje Deadline, Dan Stevens wcieli się w główną rolę w nadchodzącej kontynuacji "Godzilla vs. Kong". Adam Wingard ponownie wyreżyseruje produkcję, a zdjęcia do kolejnego pojedynku tych gigantów mają ruszyć jeszcze w 2022 roku. Te odbędą się w Australii.

Jak oczywiście to bywa w Hollywood, na razie szczegóły fabuły są trzymane pod kluczem, więc trudno jest stwierdzić, co panowie przygotują w następnej części. Pewne jest natomiast to, że będzie spektakularnie.

Portal Variety poinformował, że australijski rząd pomoże w finansowaniu produkcji, przekazując twórcom około 12 milionów dolarów do stworzenia tego filmu w ramach funduszu Location Incentive Program. Według plotek, sama produkcja ma opowiadać o synu Konga i będzie raczej solową opowieścią o wielkim małpiszonie.

"Godzilla vs. Kong" - produkcja była bowiem całkiem sporym sukcesem dla firmy. W samym środku pandemii film przyniósł przychody rzędu 468 milionów dolarów na całym świecie, a także zachęcił miliony osób do skorzystania ze startującej wówczas usługi HBO Max.

Niedawno wyjawiono, że MonsterVerse doczeka się również serialu na Apple TV+ (co jest dziwne, biorąc pod uwagę, że Warner Bros. ma HBO Max). Data premiery nadchodzącego filmu o wielkich potworach jest na razie nieznana.