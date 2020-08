W kategorii filmów superbohaterskich prym wiodą produkcje Marvel Studios. To jednak niejedyne filmy na podstawie komiksów Marvela, które ukazują się ostatnio w kinach. Część praw do postaci ze świata Domu Pomysłów ma bowiem Sony Pictures. Wytwórnia jakiś czas temu wystartowała z własnym uniwersum, kręcącym się wokół postaci związanych ze Spider-Manem. W planach Sony jest kolejny film z kobietą w roli głównej. Jego reżyserką została Olivia Wilde.

"Spider-Woman" - Olivia Wilde reżyserką nowego filmu Marvela?

Nie jest do końca jasne, czy Sony to konkurencja, czy partner Marvel Studios. Z jednej strony stawia na swoje własne, o wiele mroczniejsze produkcje, które teoretycznie nie rozgrywają się w MCU. Z drugiej, użycza Marvel Studios postaci Spider-Mana. Mało tego, w filmie "Morbius" pojawi się jeden ze złoczyńców znanych z filmów Marvela. Poza tym nie oszukujmy się - gdyby Spidey nie walczył u boku Avengers, filmy Sony filmy Marvela od Sony nie miałyby racji bytu.

Oprócz "Venoma" i "Morbiusa" Sony planuje powołać do życia superbohaterski film kobiecy - "Madame Web". Jak podaje Deadline Wilde nie została zaangażowana do tego ostatniego przedsięwzięcia. Zajmie się innym tytułem. Większość fanów podejrzewa, że chodzi o przygody "Spider-Woman". Pytanie tylko, której?

W komiksach Marvela przydomek Spider-Woman nosiło wiele bohaterek. Pierwszą i najbardziej znaną postacią o pajęczych mocach jest Jessica Drew, która do tej pory nosi to miano. Nie można jednak zapominać, że Spider-Woman była również Julia Carpenter (dawniej Arachne, obecnie Madame Web), Mattie Franklin, Mayday Parker, a także Gwen Stacy (obecnie Ghost Spider), plus wiele bohaterek z alternatywnych wymiarów.

Oliwy do ognia dolała sama Wilde, która niejednoznacznie potwierdziła przypuszczenia fanów w mediach społecznościowych. Twórczyni zamieściła na swoim Twitterze artykuł Deadline i oznaczyła go wymownym symbolem.

Biorąc pod uwagę, że film o Madame Web skupi się zapewne na Julii Carpenter, a nie na oryginalnej postaci, czyli Cassaandrze Web, Wilde zajmie się raczej przygodami Jessiki Drew. Jak jest jednak w rzeczywistości? Na razie trudno przewidywać.

Olivia Wilde - kim jest?

Wilde szerszemu gronu odbiorców jest zapewne znana jako aktorka. Zaczęła pracę w tym zawodzie w bardzo młodym wieku, występując w wielu filmach i serialach. Grała między innymi w takich produkcjach telewizyjnych jak "Skins", "Życie na fali" i "Doktor House". Na dużym ekranie występowała w filmach "Alpha Dog", "Tron: Dziedzictwo" czy "Kowboje i obcy". Jest również producentką i reżyserką filmową. W tej ostatniej roli dała się poznać dzięki "Free Hugs" i "Szkole melanżu". Obecnie kończy pracę nad swoim trzecim filmem "Don’t Worry Darling".

