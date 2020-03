One Million Moms bojkotuje "Eternals". Chodzi o wątek LGBTQ

"Eternals" to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku. Wraz z "Avengers: Endgame" zakończyła się pewna era Kinowego Uniwersum Marvela i żaden tytuł nie wprowadzi takiego powiewu świeżości, jak właśnie film Chloé Zhao. Zamysł filmu nie wszystkim jednak przypadł do gustu. Organizacja One Million Moms zaatakowała produkcję w związku z zapowiadanym homoseksualnym pocałunkiem.

"Eternals" bojkotowane ze względu na scenę homoseksualnego pocałunku

One Million Moms to mocno konserwatywna organizacja należąca do Amerykańskiego Stowarzyszenia Rodzin, która od chwili powstania atakowała wiele popularnych tytułów, w tym "Lucyfera". Ostatnimi czasy oberwało się też bajce "Naprzód". One Million Moms ma jednak nowy cel, a jest nim superprodukcja "Eternals". Film ma bowiem wprowadzić pierwszego otwarcie homoseksualnego superbohatera, którego czas ekranowy będzie dłuższy niż 5 sekund.

Kilka miesięcy temu Haaz Sleiman potwierdził, że w "Eternals" wciela się w męża Phastosa i czeka nas na ekranie pocałunek bohaterów tej samej płci. Dla wielu jest to krok w dobrą stronę i kamień milowy nie tylko dla Marvel Studios, ale przede wszystkim dla reprezentacji LGBTQ w blockbusterowych produkcjach. One Million Moms jest jednak innego zdania. Organizacja postanowiła ostrzec rodziców przed złym wpływem Marvela i Disneya, którzy będą usiłować zatruć umysły ich dzieci "ideologią LGBTQ". Nawołują również do bojkotu i publicznej manifestacji swojego sprzeciwu.

Na stronie organizacji czytamy:

" UWAGA! Nadchodzący film Marvel Studios - "Eternals" - który trafi do kin 6 listopada, będzie zawierał homoseksualnego superbohatera i pocałunek z osobą tej samej płci. One Million Moms potrzebuje Twojej pomocy, aby upewnić się, że jak najwięcej osób zda sobie sprawę z tego, że Marvel narzuca rodzinom ideologię LGBTQ. [...] Marvel wybrał poprawność polityczną, zamiast treści przyjaznych rodzinie. Marvel powinien pozostać przy dostarczaniu rozrywki, zamiast forsować ideologie. "

Pełną treść oświadczenia znajdziecie na onemillionmoms.com. Na stronie widnieje też opcja "wzięcia sprawy w swoje ręce" i - jeśli wierzyć doniesieniom - zrobiło to już 14 tysięcy osób. Na czym "wzięcie sprawy w swoje ręce" polega? Wspomniana grupa osób miała wysłać do Marvel Studis identyczną wiadomość o treści:

" Do Marvela od One Million Moms: Nie zgadzam się z ideologią LGBTQ, którą narzucacie rodzinom filmem "Eternals". Jeśli Marvel nie usunie homoseksualnego superbohatera i pocałunku pomiędzy postaciami tej samej płci, moja rodzina nie obejrzy tego filmu. Nalegam, by wszyscy moi przyjaciele zrobili to samo. Marvel nie pozostawił konserwatystom innego wyjścia, jak tylko unikać "Eternals". "

"Eternals" zadebiutuje w kinach 6 listopada 2020 roku. W rolach głównych wystąpią: Angelina Jolie, Dong-seok Ma, Kumail Nanjiani, Salma Hayek, Richard Madden, Kit Harington, Lia McHugh, Lauren Ridloff i Brian Tyree Henry.

