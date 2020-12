Oscar Isaac zagra główną rolę w adaptacji legendarnej gry Metal Gear Solid

Aktor znany z "Gwiezdnych wojen", "Ex Machiny" i "X-Men: Apokalipsa" wcieli się w Solid Snake'a, którym mieliśmy okazję sterować w kultowej grze sprzed ponad 20 lat.

Oscar Isaac zagra Solid Snake'a w filmie Metal Gear Solid

Długo wyczekiwana filmowa adaptacja Metal Gear Solid nareszcie zaczyna się rozpędzać. Jak podaje Deadline, Oscar Isaac został wybrany do roli Solid Snake'a, czyli głównego bohatera pierwszej gry z serii. Reżyserem nadal jest Jordan Vogt-Roberts, który ma na koncie m.in. "Konga" dla Warner Bros.

Tak jak wspomnieliśmy, film "Metal Gear Solid" będzie adaptacją gry wideo stworzonej przez Hideo Kojimę i opublikowaną przez Konami. Twórcą scenariusza jest Derek Connolly (współtworzył skrypty do m.in. "Jurassic World" i "Jurassic World: Upadłe królestwo"), natomiast producentami nadchodzącej adaptacji są Avi Arad (m.in. "Spider-Man") oraz Peter Kang.

Fabuła pierwszej odsłony MGS opowiada o specjalnej misji Solid Snake'a, który infiltruje fabrykę broni jądrowych przejętą przez renegackich żołnierzy sił specjalnych zwanych Foxhound. Gra na przestrzeni ponad 22 lat od premiery uzyskała status kultowej, doczekując się kilku kontynuacji i spin-offów. Zwłaszcza komplementowano "filmowość" gry, zapadające w pamięć misje oraz sceny.

Biorąc pod uwagę, że Isaac jest dość zapracowanym aktorem (ma zagrać m.in. główną rolę w "Scenes From a Marriage" z Jessiką Chastain, czy tytułową postać w serialu "Moon Knight" od Marvel Studios), to data rozpoczęcia produkcji MGS pozostaje nieznana. Jeśli jednak produkcja okaże się być hitem, to Isaac może mieć na koncie role na długie lata - w końcu główna seria gier Metal Gear Solid doczekała się 5 odsłon.

Nie wiemy też, czy w projekt zaangażowany jest Hideo Kojima, czyli twórca oryginału. Być może Vogt-Roberts, jako fan oryginalnego dzieła, zaoferował Kojimie jakąś posadę przy nadchodzącej adaptacji. Data premiery filmu "Metal Gear Solid" na razie nie jest znana.