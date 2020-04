"Oscar dla Najlepszego Filmu 2020", twierdzi znany reżyser. To wideo zobaczyło już ponad 7 mln Internautów

Oryginalny film został wrzucony do serwisu przez użytkownika Twittera "Gamaniak". Następnie udostępniony przez Rexa Chapmana, dawnego gracza NBA i prezentera radiowego. Chapman zdobył sławę także dzięki serii filmików prezentowanych na Twitterze pod nazwą ”Block or Charge?”, które następnie pozwoliły mu podpisać kontrakt ze stacją Adult Swim, dla której produkuje podobne humorystyczne materiały. Stamtąd szerokim echem rozniósł się po całym Internecie i w ciągu 48 godzin obejrzano go ponad 7,4 mln razy.

Popis kaskaderski Najlepszym Filmem Roku?

Filmik to popis kaskaderski grupy mężczyzn i kobiet, którzy podczas kwarantanny biją się ze sobą. Materiał powstał dla francuskiej szkoły kaskaderskiej Campus Univers Cascades. Materiał jest doskonale zmontowany i pokazujący także świetne wyczucie zarówno uczestników, jak i pomysłodawcy projektu.

Wiele gwiazd Hollywood, jak Elisabeth Banks, Adam Scott, czy wspomniany wcześniej Edgar Wright chętnie dzieli się tym wideo, dodając do niego wiele słów pozytywnego zadziwienia. Reżyser „Baby Driver”, trylogii Cornetto i filmu „Scott Pilgrim kontra świat” określił je nawet Najlepszym Filmem, mogącym ubiegać się o Oscarową nominację.

Popis kaskaderski – niezwykłe wideo

Oryginalny materiał zobaczyło już ponad 7,4 mln użytkownikow, a w samym serwisie zostało zretweetowane ponad 86 tys. razy. Jego popularność jednak wciąż rośnie. Nic dziwnego. Spójrzcie tylko jak świetny jest to materiał.

