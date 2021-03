Nominacje do Oscarów w 2021 roku jak zwykle - częściowo potwierdziły przypuszczenia, a częściowo przyniosły niespodzianki. Nie zabrakło też "oscarowych pierwszych razów", a więc sytuacji, jakie w historii Amerykańskiej Akademii Filmowej nigdy wcześniej nie miały miejsca. Wiele z tych rewolucji dotyczy w tym roku kobiet.

Dwie kobiety nominowane w kategorii Najlepsza reżyseria

Choć brzmi to jak ponury żart, Chloe Zhao i Emerald Fennell - reżyserki filmów "Nomadland" i "Obiecująca. Młoda. Kobieta." - jako pierwsze kobiety w historii Oscarów zawalczą we dwie o statuetkę w kategorii Najlepsza Reżyseria. Podczas 92 edycji przyznawania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej ANI RAZU nie zdarzyła się sytuacja, by o Oscara w dziedzinie reżyserii walczyły dwie kobiety. Co więcej, Chloe Zhao typowana jest jako najpewniejsza kandydatka do zdobycia tej nagrody.

Chloe Zhao - oscarowa rewolucjonistka

Bycie jedną z dwóch reżyserek nominowanych w tym samym roku do Oscara nie jest jedyną rewolucją, jakiej dokonuje w tym roku utalentowana Chloe Zhao. Autorka "Nomadland" jest też pierwszą kobietą o innym niż biały kolorze skóry, która została nominowana w kategorii Najlepsza Reżyseria. Co więcej, jest też pierwszą kobietą w historii Oscarów, która otrzymała aż 4 nominacje w tym samym roku - jako producentka, reżyserka, scenarzystka i montażystka filmu "Nomadland". Zaraz za nią plasuje się Emerald Fennell, która otrzymała w tym roku trzy nominacje - za produkcję, reżyserię i scenariusz filmu "Obiecująca. Młoda. Kobieta.".

Historyczne dokonania Chloe Zhao zaczęły się już podczas Złotych Globów. Twórczyni nagrodzona za reżyserię "Nomadlandu" była pierwszą Azjatką uhonorowaną w tej kategorii oraz drugą reżyserką w historii, jaka została nagrodzona Złotym Globem.

Frances McDormand pierwszą kobietą nominowaną w kategoriach Najlepsza aktorka i Najlepszy film

Na kartach historii Oscarów zapisze się też Frances McDormand. Nie tylko dlatego, że to jej szósta nominacja i szansa na trzecią statuetkę dla najlepszej aktorki. Gwiazda "Fargo" i "Trzech Billboardów za Ebbing w Missouri" jest w tym roku nominowana zarówno w kategorii Najlepsza aktorka, jak i w kategorii Najlepszy film - jako gwiazda i producentka filmu "Nomadland". A to czyni z niej pierwszą kobietę w historii, która zdobyła taki zestaw nominacji w tym samym roku.

Wcześniej tylko dwie kobiety w historii zostały dostrzeżone przez Amerykańską Akademię Filmową jako aktorki i producentki w jednej osobie. Barbra Streisand w 1968 roku dostała Oscara za "Zabawną dziewczynę", a w 1991 roku była nominowana za produkcję "Księcia przypływów", zaś Oprah Winfrey otrzymała nominację jako aktorka drugoplanowa w "Kolorze purpury" (1986) i jako producentka była nominowana za "Selmę" w 2014 roku.

Do tego zaszczytnego dwuosobowego grona, poza McDormand, dołączyła w tym roku jeszcze Margot Robbie. Nominowana do Oscara w 2018 roku za główną rolę w filmie "I, Tonya", w tym roku otrzymała nominację za "Obiecującą. Młodą. Kobietę" jako główna producentka filmu obok Ashley Fox, Toma Ackerley'a, Bena Browninga, Joseya McNamary i wspomnianej już Fennell.

Dla porównania, podobne sytuacje wśród męskich przedstawicieli branży filmowej zdarzają się nagminnie. Warren Beatty był nominowany jako producent i aktor aż czterokrotnie w swojej karierze. Taki zaszczyt spotkał też trzykrotnie Clinta Eastwooda (nominowanego dodatkowo za reżyserię), a dwukrotnie - Bradleya Coopera.

Oscary 2021 - kiedy odbędzie się ceremonia?

Czy w przypadku wspomnianych reżyserek, producentek i aktorek skończy się na nominacjach, czy wrócą do domu ze statuetkami, przekonamy się już za miesiąc. Tegoroczna ceremonia rozdania Oscarów odbędzie się 25 kwietnia 2021 roku.