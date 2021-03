Oscary 2021: Bukmacherzy obstawiają wyniki. Czy Polak zdobędzie Oscara?

Oscary każdego roku budzą wiele emocji, niezależnie od tego, ile osób zarzeka się, że ta impreza już ich nie obchodzi. Kinomani z całego świata obstawiają, do kogo tym razem powędrują statuetki Amerykańskiej Akademii Filmowej. Postanowili ocenić to także analitycy z grupy STS.

W połowie marca Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła nominacje do Oscarów 2021, wśród których nie zabrakło niespodzianek, rewolucyjnych decyzji i... polskich akcentów. O statuetkę w jednej z najważniejszych kategorii powalczy Dariusz Wolski - wybitny polski operator, który odpowiada za zdjęcia do filmu "Nowiny ze świata" z Tomem Hanksem w roli głównej. Analitycy z STS - największej grupy bukmacherskiej w Polsce - postanowili ocenić, jakie szanse na nagrodę ma nasz rodak, a także wytypować, kto dostanie Oscara w 2021 roku.

Polski operator nominowany do Oscara

Choć nie wszyscy nad Wisłą kochamy same Oscary, zasadniczo kochamy polskie akcenty w Hollywood. Dlatego też od momentu ogłoszenia nominacji do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, w Polsce najwięcej mówi się o Dariuszu Wolskim i tym, czy jego praca nad "Nowinami ze świata" przyniesie mu upragnioną (przez rodaków) statuetkę.

Zdaniem analityków STS, Polak zamyka podium kandydatów, którzy mają największe szanse na zdobycie nagrody. Według szacunków STS Oscara zdobędzie raczej Joshua James Richards za zdjęcia do produkcji "Nomadland" lub Erik Messerschmidt za zdjęcia do filmu "Mank".

"Nomadland" faworytem Oscarów 2021?

Jak wynika z raportu STS, Oscary 2021 potwierdzą tylko, że film Chloe Zhao pt. "Nomadland" jest najlepszym filmem 2020 roku. Produkcja i jej reżyserka zostały już docenione na wielu festiwalach, również podczas tegorocznych Złotych Globów. Bukmacherzy obstawiają, że film z Frances McDormand w roli współczesnej nomadki zdobędzie Oscara w kategorii Najlepszy film, Najlepsza reżyseria i Najlepszy scenariusz Adaptowany.

Duże szanse na statuetki w tych kategoriach mają mieć także "Proces Siódemki z Chicago (Najlepszy film) i "Pewnej nocy w Miami..." (Najlepszy scenariusz adaptowany). Jeśli zaś chodzi o scenariusz oryginalny, w opinii specjalistów z STS, Oscara otrzyma Aaron Sorkin za "Proces Siódemki z Chicago" albo Emerald Fennell za "Obiecującą. Młodą. Kobietę".

Obiecująca młoda Carey Mulligan i pośmiertny Oscar dla Chadwicka Bosemana

W kwestii Oscarów w kategoriach aktorskich analitycy największe szanse dają Carey Mulligan za rolę w "Obiecującej. Młodej. Kobiecie" (druga w kolejce jest Frances McDormand za "Nomadland") oraz Chadwickowi Bosemanowi za występ w "Ma Rainey: Matka Bluesa". Jeśli chodzi o aktorki drugoplanowe, z raportu wynika, że Oscara najprawdopodobniej zdobędzie Maria Bakalova za "Kolejny film o Boracie". Wśród mężczyzn - za rolę drugoplanową nagrodzony ma zostać Leslie Ordom Jr. ("Pewnej nocy w Miami...") lub Sacha Baron Cohen ("Proces Siódemki z Chicago").

Wszystko to są oczywiście jedynie spekulacje, domysły i analizy. Biorąc pod uwagę liczbę nominacji, największe szanse na zdobycie Oscara mają "Mank" (10 nominacji), a także "Proces Siódemki z Chicago", "Nomadland", "Sound of Metal", "Judas and the Black Messiah", "Minari" i "Ojciec" (po 6 nominacji). Faktyczne wyniki poznamy jednak dopiero 25 kwietnia 2021, kiedy w Dolby Theatre w Los Angeles odbędzie się uroczysta ceremonia wręczenia Oscarów.