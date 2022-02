Oscary 2022: będzie nowa kategoria. Teraz zagłosujemy na nasz Ulubiony Film

Amerykańska Akademia Filmowa wciąż szuka sposobów, by przykuć uwagę widzów - w tym celu ogłoszono Nagrodę Publiczności, w której wybierzemy swój ulubiony film danego roku.

Oscary 2022 - oto nowa kategoria nagród

Gala przyznania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej odbędzie się już pod koniec marca. Właśnie ogłoszono, że poza standardowymi kategoriami, w których głosują członkowie Akademii, w 2022 roku zostanie przyznana też Nagroda Publiczności, tzw. Oscar Favorite, a o tym, kto ją otrzyma, zadecydują użytkownicy portalu Twitter. Na jakiej zasadzie ma działać nowa kategoria?

W serii postów na oficjalnym koncie Akademii na Twitterze pojawiła się informacja o tym, że podczas tegorocznej gali zostanie przyznana dodatkowa nagroda. Będzie to Nagroda Publiczności, na którą zagłosują użytkownicy Twittera, zamieszkali na terenie Stanów Zjednoczonych.

Wedle oficjalnych reguł, głosowanie na ulubiony film polegać będzie na przygotowaniu Tweeta z odpowiednimi hashtagami (#OscarsFanFavorite, #OscarsCheerMoment), które następnie zostaną podliczone i wzięte pod uwagę przy przyznaniu nowej nagrody na scenie.

Najważniejszą informacją związaną z głosowaniem na swoich ulubieńców jest ta, że można zagłosować na każdy film z 2021 roku, który został uwzględniony na oficjalnej liście produkcji, mogących ubiegać się o nominację do Oscara na stronie Akademii. W ten sposób Amerykańska Akademia Filmowa oddaje głos widzom, którzy mogą uważać, że jakiś film został pominięty w nominacjach.

W kategorii #OscarFanFavorite można zagłosować na ulubiony film 2021 roku, zaś w kategorii #OscarsCheerMoment na ulubioną scenę filmową, która najprawdopodobniej zostanie potem pokazana w specjalnym klipie podczas gali.

Jak powiedziała Meryl Johnson, wiceszefowa działu marketingu internetowego Akademii

Jesteśmy podekscytowani mogąc ogłosić partnerstwo z Twitterem, w celu zbudowania zaangażowanej i podekscytowanej widowni elektronicznej w tygodniach poprzedzających ceremonię.

My stawiamy, że pierwszym laureatem tej nagrody będzie "Spider-Man: No Way Home".