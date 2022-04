Oscary 2022 - policja była gotowa aresztować Willa Smitha: "Powiedzcie tylko słowo"

Nie cichnie burza wywołana przez oscarowy wieczór z niedzieli na poniedziałek 27-28 marca 2022 roku, kiedy to Will Smith spoliczkował Chrisa Rocka. Policja była gotowa aresztować aktora.

Oscary 2022 - policja mogła aresztować Willa Smitha

To jeszcze raz - jak pewnie wszyscy już dobrze wiecie, Chris Rock był jednym z prezenterów Oscarów. Komik, jak to w jego zawodzie bywa, postanowił sobie pożartować z gwiazd siedzących na sali. Pech chciał, że jeden z jego tekstów został wycelowany w Jadę Pinkett Smith, której nie spodobał się żart o tym, że wystąpi w "G.I. Jane 2" ze względu na jej łysinę.

Chociaż w wideo widać, że Will Smith początkowo śmiał się ze słów Rocka, to uśmiech szybko zniknął mu z ust, gdy zobaczył minę swojej małżonki. Aktor w miarę szybko zareagował, podszedł do Rocka i na oczach milionów widzów na całym świecie go spoliczkował.

Chris Rock zachował się dość profesjonalnie, nadal prowadząc show, żartując jednocześnie, że właśnie stał się bohaterem jednej z najważniejszych transmisji telewizyjnych na żywo w historii. Trudno się z tymi słowami nie zgodzić.

Całość oczywiście wywołała ogromne zamieszanie w mediach społecznościowych i tradycyjnych, a ludzie reagowali śmiechem, zażenowaniem, a inni kompletnie tracili głowę, mówiąc z pełną powagą, że "Smith mógł go zabić" albo, że sprawa była dla nich "traumatyzująca".

W sprawę zaangażowana została nawet policja. Jak podaje The Hollywood Reporter, funkcjonariusze byli gotowi do interwencji na celebryckiej imprezie. Jeden z producentów Oscarów, Will Packer, wyjaśnił zakulisowe szczegóły sytuacji w rozmowie z Good Morning America:

Powiedzieli "to jest pobicie". Tego słowa wtedy użyli... "Jesteśmy gotowi, by go aresztować. Możecie wnieść oskarżenia. Możemy go aresztować".

Packer nie rozmawiał podczas oscarowej nocy ze Smithem. Potwierdził jednak, że Rock nie był w żadnym stopniu zainteresowany wniesieniem oskarżeń:

Przedstawiali opcje, ale podczas rozmowy Chris nie był przekonany. Powiedział: "Nie, w porządku". Mówił: "Nie, nie, nie". Nawet w momencie, w którym powiedziałem: "Rock, daj im skończyć".

Na razie sprawa rozeszła się po kościach, ale Akademia Filmowa pogroziła palcem Willowi Smithowi, zapowiadając, że pociągnie go do odpowiedzialności. Najpierw musi jednak przeprowadzić kilkutygodniowe śledztwo.