Oto 10 najlepszych polskich filmów, które obejrzycie online

W czasie kwarantanny mamy wiele wolnego czasu, który można spożytkować na rozmaite sposoby. Jednym z nich jest nadrobienie rodzimych produkcji, których z różnych powodów nie mieliśmy dotąd okazji obejrzeć. Jeśli stawiacie właśnie na tę formę spędzania wolnego czasu, przychodzimy wam z pomocą. Poniżej znajdziecie listę 10 najlepszych polskich filmów, które znajdziecie online, na różnych platformach streamingowych.

Top 10 - najlepsze polskie filmy, które obejrzycie online

Platformy VoD oferują wiele polskich tytułów. My wybraliśmy 10 - naszym zdaniem - najlepszych. Znajdziecie tu zarówno nowości, jak i nieco starsze produkcje.

1. "Boże ciało" (2019), reż. Jan Komasa

Zeszłoroczny kandydat do Oscara w reżyserii Jana Komasy to zdecydowanie jeden z najlepszych polskich filmów ostatnich lat. Bartosz Bielenia wciela się tu w postać dwudziestoletniego Daniela, który warunkowo opuszcza poprawczak. Kryminalna przeszłość, na pozór, uniemożliwia mu spełnienie życiowego powołania - zostania duchownym. Chłopak bierze jednak życie we własne ręce i wykorzystuje nadarzającą się okazję. Udaje się na drugi koniec polski, gdzie w niewielkim miasteczku podszywa się pod księdza. Jego niecodzienne metody sprawiają, że zjednuje sobie wiernych. Fabuła filmu inspirowana była prawdziwymi wydarzeniami.

Dostępność: Player.pl

2. "Sala samobójców. Hejter" (2020), reż. Jan Komasa

Znów Jan Komasa, tym razem w kontynuacji swojego hitu z 2011 roku. "Sala samobójców. Hejter" to historia Tomka - studenta prawa na UW, którego wspiera małżeństwo Krasuckich, których poznał, gdy jeszcze był dzieckiem. Gdy chłopak zostanie wyrzucony z uczelni, a do Warszawy wraca córka jego dobroczyńców, życie chłopaka zaczyna wymykać się spod kontroli. Zatrudnia się w firmie reklamowej, gdzie poznaje świat mediów od jego najpodlejszej strony. Tym razem reżyser obrazuje nam, jak niszczycielską siłą jest hejt, tak przecież zakorzeniony w naszym społeczeństwie. "Hejter" to poruszająca produkcja, którą obejrzeć powinien absolutnie każdy.

Dostępność: Player.pl

3. "Zimna wojna" (2018), reż. Paweł Pawlikowski

Kolejny film, który reprezentował nasz kraj w walce o Oscary. W "Zimnej wojnie" poznajemy historię tragicznej i trudnej miłości Zuli i Wiktora, którzy walczą o swoje uczucie w czasie tytułowej zimnej wojny. W tle obserwujemy największe europejskie miasta w latach 50. XX wieku. W rolach głównych wystąpili Joanna Kulig i Tomasz Kot.

Dostępność: Player.pl

4. "Wołyń" (2016), reż. Wojciech Smarzowski

"Wołyń" to jeden z najgłośniejszych filmów polskiego reżysera, Wojciecha Smarzowskiego. Główną bohaterką jest tutaj Zosia, która wraz z rodziną zamieszkuje ukraińską wieś. Gdy wybucha II Wojna Światowa, mieszkańcy wsi zwracają się przeciw sobie, a dawni przyjaciele stają się śmiertelnymi wrogami. Dochodzi do historycznej rzezi, a okrucieństwo dosłownie wylewa się z ekranu. Jest to stanowczo film dla ludzi o mocnych nerwach, z uwagi na wysoki poziom brutalności i iście naturalistyczne przedstawienie zdarzeń. Jest to jednak polskie kino z najwyższej półki.

Dostępność: Netflix, Player.pl

5. "Ostatnia rodzina" (2016), reż. Jan P. Matuszyński

"Ostatnia rodzina" to ceniony polski film przedstawiający losy Zdzisława i Tomasza Beksińskich. Akcja rozpoczyna się, gdy Tomasz - uzdolniony dziennikarz muzyczny, tłumacz i eseista wprowadza się do mieszkania tuż obok swoich rodziców. Szybko okazuje się, że nad rodziną ciąży złowieszcze fatum. Dzieło Jana P. Matuszyńskiego zachwyca pod absolutnie każdym względem. Błyszczy tu zarówno aktorstwo, jak o trzymająca w napięciu fabuła, która sprawia, że dosłownie nie sposób oderwać oczy od ekranu.

Dostępność: Netflix

6. "Dom zły" (2009), reż. Wojciech Smarzowski

Ponownie Wojciech Smarzowski, tym razem w pełnokrwistym kryminale. Rzecz dzieje się w Bieszczadach pod koniec lat 70. XX wieku, gdy Edward Środoń trafia do gospodarstwa państwa Dziabasów. Z czasem sytuacja przybiera dramatyczny obrót. Po czterech latach Środoń powraca w to miejsce, w formie wizji lokalnej. Ma on pomóc milicji w odtworzeniu tragicznych wydarzeń, do których doszło feralnego wieczoru, gdy gościł u Dziabasów.

Dostępność: Player.pl

7. "Jestem mordercą" (2016), reż. Maciej Pieprzyca

Tym razem mamy do czynienia z klimatycznym thrillerem, inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami. Na przełomie lat 60. i 70. XX wieku w okolicach Zagłębia doszło do serii brutalnych zabójstw, których ofiarami padały wyłącznie kobiety. Sprawcy nadano pseudonim Wampir z Zagłębia - najpopularniejszy polski seryjny morderca. "Jestem mordercą" przedstawia losy młodego porucznika milicji, który usilnie stara się schwytać zbrodniarza. Jednak, czy w takich sytuacjach jest miejsce na jakąkolwiek pomyłkę?

Dostępność: Netflix

8. "Ikar. Legenda Mietka Kosza" (2019), reż. Maciej Pieprzyca

Polski film biograficzny traktujący o losach słynnego pianisty, Mieczysława Kosza. W trakcie seansu mamy szansę podziwiać, jak na przekór przeciwnościom losu i własnym ograniczeniom Mietek zostaje istnym wirtuozem fortepianu. "Ikar..." to dzieło poruszające, z doprawdy fantastycznym aktorstwem (Dawid Ogrodnik znów pokazał klasę).

Dostępność: Player.pl

9. "Bogowie" (2014), reż. Łukasz Palkowski

Znów film biograficzny, tym razem mierzymy się jednak z historią słynnego kardiochirurga Zbigniewa Religi, w którego brawurowo wcielił się Tomasz Kot. Łukasz Palkowski umożliwia nam śledzenie wydarzeń, do których doszło w 1985 roku - gdy Religa przeprowadził pierwszą udaną w Polsce transplantację serca.

Dostępność: Netflix, Player.pl

10. "Katyń" (2007), reż. Andrzej Wajda

Tym razem przenosimy się na grunt II Wojny Światowej. Andrzej Wajda, dla którego "Katyń" miał szczególne znaczenie osobiste, snuje tu opowieść o polskich żołnierzach, ich rodzinach oraz przede wszystkim - zbrodni katyńskiej, o której prawda była przez tyle lat tuszowana.

Dostępność: Netflix

