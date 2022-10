Gwałty na niemowlakach, koprofilia i nabijanie na pal. Oto 5 horrorów, przy których zwymiotujecie

5 horrorów, które sprawią, że będziecie chcieli zwymiotować

Przełom października i listopada to uczta dla prawdziwych miłośników kina grozy - w końcu zbliża się Halloween! W tym roku swój debiut ma m.in. "Halloween. Finał", ale tych prawdziwie obrzydliwych horrorów postanowiliśmy poszukać w przeszłości.

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, kino z tego gatunku odsłon ma mnóstwo - mamy slashery jak nadmienione "Halloween", rzeczy paranormalne i zbliżone do thrillerów ("Paranormal Activity"), nieco bardziej fantastyczne opowieści o duchach i wilkołakach, a także obrzydlistwa z nurtu gore - to właśnie naszym "faworytom" z tego rodzaju zajmiemy się w tym tekście. Oto 5 horrorów, które sprawią, że będzie się wam chciało wymiotować.

Top 5 odrażających horrorów - Egzorcysta (1973)

Zacznijmy od prawdziwego klasyka kina grozy, który był wręcz na śmierć parodiowany w pastiszach pokroju "Strasznego filmu". William Friedkin przeszedł do historii jako twórca jednego z najstraszniejszych filmów wszech czasów - mowa oczywiście o jego dziele "Egzorcysta" z 1973 roku. Produkcja zapisała się złotymi zgłoskami w sercach fanów kina (nie tylko grozy), a uroczo określona niegdyś przez rapera Słonia "gówniara z Egzorcysty" stała się ikoną popkultury. I chociaż dzisiaj, po prawie 50 latach od premiery, efekty specjalne i gra aktorska mogą wyglądać całkiem pokracznie, to gwarantujemy wam, że ten klasyk nadal się nieźle ogląda. Uważajcie tylko z jedzeniem podczas seansu - są w filmie sceny, które mogą wywołać odruchy wymiotne i skończycie jak na załączonym poniżej wideo:

Top 5 odrażających horrorów - Cannibal Holocaust

Chyba sami zrozumiecie, że tytuł "Cannibal Holocaust" jest nieco bardziej przerażający, niż polska wersja, więc to tej nazwy będziemy się trzymali. Włosko-kolumbijska produkcja Ruggera Deodato to prawdziwy majstersztyk pod względem obrzydzania widzów. Mordy, gwałty, niezwykle brutalna przemoc, zabijanie prawdziwych zwierząt (za co reżyser został ukarany) i nabijanie kobiet na pal - to zaledwie część tego, co zobaczycie w tej chorej produkcji. Film został zakazany w ponad 60 krajach, a sytuacja wokół "Cannibal Holocaust" była tak poważna, że Deodato kilkukrotnie musiał udowadniać przed sądem, że na planie jego filmu nie zginął żaden człowiek - sceny mordów i trupy wyglądały bowiem tak realistycznie, że nikt nie chciał uwierzyć, że obyło się bez prawdziwych przestępstw. Uprzedzamy, że niektóre sceny są naprawdę okrutne, a niemal każdy materiał z tego filmu na YouTubie ma ograniczenie wiekowe, więc musicie otworzyć wideo w innej karcie:

Top 5 odrażających horrorów - Srpski film (2010)

Myśleliście, że na tej liście zabraknie tego paskudztwa? Nie ma takiej możliwości. Legendarny, czy może bardziej niesławny "Srpski film" został stworzony w Serbii przez Srdjana Spasojevića i szybko został zakazany w kilkunastu krajach na całym świecie. I chociaż zwykle nabijamy się z cenzury filmów, tak akurat ta produkcja absolutnie zasługuje na takie traktowanie. Jeżeli widzieliście kiedykolwiek ten tytuł, to doskonale rozumiecie dlaczego, a jeśli nie, to tak na szybko - były gwiazdor porno postanawia wystąpić w najbardziej ekstremalnej produkcji w historii filmów dla dorosłych. Zwieńczeniem co raz to brutalniejszych scen, w których główny bohater bierze udział, jest gwałt na niemowlaku... Spasojević szybko zakończył karierę filmowca po debiucie tego "dzieła" (a raczej został zmuszony do przejścia na emeryturę - nikt nie chciał z nim bowiem współpracować).

Top 5 odrażających horrorów - Ludzka stonoga (2011)

Kolejny "klasyk". Horror stał się fenomenem na skalę światową, a swoją popularność po części zawdzięcza memom i internetowi. Niewątpliwie wpływ na taki stan rzeczy miało też to, że "South Park" poświęcił "stonodze" cały genialny odcinek o tytule "Ludzka iPadonoga". No dobrze, ale co znajdziemy w "Ludzkiej stonodze"? Szalonego i okropnego doktora, który postanawia stworzyć tytułową kreaturę za pomocą zszywania ze sobą ludzi. Ta ma być "żyjącym" układem pokarmowym, więc ofiary są połączone są ze sobą za pomocą ust i odbytów. Trzeba przyznać, że opis nie oddaje w pełni tego, jak obrzydliwy jest efekt końcowy (zwłaszcza przy wspomnianych wyżej gwałtach) - po raz kolejny przypominamy jednak, że nie polecamy jeść podczas seansu. Zwłaszcza drugiej odsłony cyklu, która podkręciła "wstrętność" względem oryginału:

Top 5 odrażających horrorów - Terrifier 2 (2022)

Na ostatnim miejscu zestawienia pojawił się film, który jeszcze nie miał międzynarodowej premiery - i chociaż sami nie jesteśmy w stanie zweryfikować ile jest w tym prawdy, to panika wśród widzów przypomina nieco to, co przeżywali fani po wyjściu z "Egzorcysty". Mieszkańcy USA dosłownie mdleją na pokazach "Terrifiera 2" i ostrzegają przed filmem w mediach społecznościowych. Do kin są wzywane karetki, a niektórzy opuszczają sale kinowe po to, by zwymiotować w łazience. Główny bohater filmu, Art The Clown jest określany przez krytyków "najbardziej przerażającym klaunem w historii kina", a jego uczynki są podobno absolutnie paskudne. Już pierwsza część była chwalona przez fanów horrorów za bycie mocną, a kontynuacja ma tylko podkręcać poziom obrzydliwości - zresztą przedsmak możecie zobaczyć poniżej: