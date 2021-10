Oto Timothee Chalamet w roli Willy'ego Wonki. Wygląda świetnie

Timothee Chalamet jako Willy Wonka

Jak podaje serwis Deadline, nadchodzący film skupi się na przygodach młodego Willy'ego Wonki, z czasów, gdy jego fabryka czekolady była jedynie marzeniem. Portal podał również, że Chalamet ma tańczyć i śpiewać w nadchodzącej produkcji "Wonka", jako że film ma zawierać sporo musicalowych fragmentów.

Paul King ma być reżyserem filmu, do którego scenariusz napisał Simon Farnaby. Producentami filmu są David Heyman i Luke Kelly, natomiast Michael Siegel i Alexandra Derbyshire są producentami wykonawczymi.

Niedawno ruszyły zdjęcia do nowej produkcji, a Timothee Chalamet podzielił się fotosem z planu "Wonki". Wygląda świetnie jako tytułowy bohater:

W "Wonce" będziemy mogli zobaczyć m.in. Olivię Colman, Rowana Atkinsa, Sally Hawkins oraz Keegana Michaela Keya. W pozostałych rolach pojawią się aktorzy znani z filmu "Paddington" - wśród nich Tom Davis, Simon Farnaby i Kobna Holdbrook-Smith.

To trzeci raz, kiedy Warner Brothers zabiera się do opowiedzenia historii Willy'ego Wonki. Pierwsza z nich to klasyk z 1971 roku z Genem Wilderem w roli głównej, kolejny film zadebiutował w 2005 roku, a ekscentrycznego twórcę czekolady odegrał Johnny Depp. Z tego co wiemy, to będzie pierwsza adaptacja powieści Dahla, w której zabraknie młodego Charliego Bucketa (co jest dość zrozumiałe, skoro to Wonka ma być młodym mężczyzną).

Film "Wonka" ma zadebiutować 17 marca 2023 roku.