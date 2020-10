Oto Tom Holland jako Nathan Drake w pierwszym zdjęciu z "Uncharted". Wygląda świetnie

Filmowa wersja "Uncharted" miała bardzo trudną historię. Z projektu odchodzili reżyserowie, zmieniała się obsada, a także pomysły na film. W końcu jednak Sony zdecydowało się na zaangażowanie do produkcji Toma Hollanda, Marka Wahlberga, a Ruben Fleischer (m.in. "Venom") został reżyserem, który jako jedyny nie odszedł z projektu i miejmy nadzieję, doprowadzi zdjęcia do końca.

Uncharted - oto pierwsze zdjęcia z filmu

Na potwierdzenie tego, że film faktycznie powstaje i i ma się dobrze, Sony udostępniło pierwsze oficjalne zdjęcia z planu "Uncharted". Wśród nich pojawiły się: tajemniczy klucz w środku magicznie wyglądającej komnaty (kadr wygląda jakby był żywcem wyciągnięty z gier), książka przedstawiająca Francisa Magellana (przynajmniej tak wnioskujemy po dostępnym fragmencie tekstu), a także fotka z rozmowy Toma Hollanda i Nolana Northa - North grał oczywiście Nathana Drake'a we wszystkich grach z serii "Uncharted".

Na tym się jednak nie skończyło. Niedługo później Tom Holland zażartował na Twitterze, że Nolan North pozwolił mu na wrzucenie pierwszej oficjalnej fotki z filmu. To według niego sprawiło, że Sony nie może go teraz zwolnić, więc aktor podzielił się zdjęciem Nathana Drake'a z nadchodzącego "Uncharted". I trzeba przyznać, że Holland prezentuje się całkiem nieźle jako współczesny poszukiwacz przygód.

Zresztą zobaczcie sami:

"Miło was poznać, nazywam się Nate" - takimi słowami Holland przywitał się z fanami na Twitterze. Nieco innym torem poszły inne oficjalne konta filmu "Uncharted", które natomiast przywołały znane powiedzenie "śmiałym szczęście sprzyja", co pasuje idealnie do klimatu tej serii.

W produkcji oprócz Toma Hollanda zobaczymy również m.in. Marka Wahlberga w roli Sully'ego, czyli "mentora" Nathana oraz Antonio Banderasa, który wcieli się w przeciwnika młodego poszukiwacza przygód/skarbów. Premiera "Uncharted" jest planowana na 16 lipca 2021 roku.