Oto fanowski film o Batmanie, który jest lepszy niż "Batman v Superman". Zobaczcie "Dying is Easy"

Oto najlepszy fanowski film o Batmanie, który kiedykolwiek zobaczycie

Youtuber batinthesun 10 marca podzielił się ze światem filmem fanowskim "BATMAN: DYING IS EASY", w którym tytułowy heros musi się zetrzeć z umierającym Jokerem. Gdy w Gotham uprowadzone zostaje kilka osób, Mroczny Rycerz szybko odkrywa, że to właśnie Książę Zbrodni z Gotham stoi za porwaniami. Rozpoczyna się gra psychologiczna, w której stawką jest nie tylko życie niewinnych ludzi, ale sama dusza miasta Gotham.

Główne role w filmie zagrali Kevin Porter (Batman), Aaron Schoenke (jako całkiem niezły Joker), a także... Michael Madsen. Legendarny aktor (występował wielokrotnie u m.in. Tarantino) wciela się w detektywa Harveya Bullocka, który raczej nie przepada za Batmanem. Nie chcemy wam za bardzo zdradzać szczegółów fabuły "Dying is Easy", ponieważ ta jest naprawdę niezła.

Tak samo zresztą jak cały film - widać, że fani naprawdę chcieli oddać hołd Batmanowi i wyszło im to naprawdę dobrze. Zobaczcie sami:

Przedstawili go jako socjopatę zamkniętego w kostiumie nietoperza. Jest człowiekiem, którego boją się nie tylko kryminaliści, ale też policjanci. Jedynymi osobami, które tak naprawdę go doceniają, są te, które Batman ocalił (co zresztą widzimy, kiedy uratowana przez niego dziewczynka trzyma się go kurczowo i błaga o to, by jej nie zostawiał samej).

Jak czytamy w opisie wideo, to właśnie psychologiczny aspekt relacji Jokera i Batmana był motywem przewodnim podczas pisania "Dying is Easy":

Batman i Joker zawsze mieli interesującą relację. To te mroczne pomysły sprawiają, że oni są tak interesującymi postaciami.

Batmana na dużym ekranie obejrzymy w nadchodzącej "Lidze Sprawiedliwości Zacka Snydera" (18 marca 2021 roku), a także "The Batman" Matta Reevesa, który w kinach pojawi się w wakacje 2022 roku.