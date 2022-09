Depp vs Heard w wersji filmowej. Zobaczcie zwiastun Hot Take

"Hot Take: The Depp/Heard Trial" to film fabularny o głośnym procesie sądowym, którym żyły portale filmowe i plotkarskie w 2022 roku - oczywiście mowa o batalii między Johnnym Deppem a Amber Heard. Ktoś w serwisie Tubi (straszna nazwa - przyp. red.) stwierdził, że warto przypomnieć o tym, co się działo... 6 miesięcy temu.

Fabularyzowana opowieść o byłym małżeństwie wygląda co najmniej tandetnie, żeby nie powiedzieć, że mizernie. Jedyne, co wyszło w miarę wiarygodnie w poniższym zwiastunie to głos Johnny'ego Deppa - wcielający się w niego Mark Hapka brzmi całkiem nieźle. Cała reszta wygląda jak słaby, ale to naprawdę słaby film studencki.

Komentarze pod zwiastunem są utrzymane w bardzo negatywnym tonie i ludzie raczej nie są specjalnie zadowoleni z tego, że "Hot Take" w ogóle powstał. "Pół roku temu widzieliśmy oryginał, po co nam remake?!" - pisze jeden z użytkowników YouTube'a. I cóż - trudno się z takim głosem nie zgodzić. Zwłaszcza, kiedy zapoznamy się ze zwiastunem:

Oglądaj

Pomysłodawcą i autorem scenariusza jest Guy Nicolucci, znany z programu "The Daily Show". Reżyserią zajęła się Sara Lohman ("Secrets in the Woods"), natomiast główne role zagrali Mark Hapka jako Johnny Depp, Megan Davis w roli Amber Heard oraz Melissa Marty i Marry Carrig - te wcieliły się kolejno w prawniczki Camille Vasquez (reprezentowała Deppa) i Elaine Bredehoft (reprezentowała Heard).

Film "Hot Take" będzie dostępny w serwisie Tubi już w piątek 30 września. Co ciekawe – jak informuje zwiastun – film dostępny będzie za darmo. I dobrze - najwyżej zmarnujecie tylko swój czas.