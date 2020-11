Oto najlepsze filmy 2020 roku dostępne online. Która produkcja zajęła pierwsze miejsce?

Branża filmowa w dobie koronawirusa musiała przenieść się z kin do internetu. W związku z tym wzrosło zainteresowanie platformami streamingowymi. Które internetowe produkcje cieszyły się największą oglądalnością?

Najlepsze filmy 2020 online - 5 najpopularniejszych produkcji

Rok 2020 przejdzie do historii jako jeden z najdziwniejszych okresów XXI wieku. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy wydarzyło się tak wiele nieprawdopodobnych sytuacji, że chyba nic już nie zaskoczy ludzkości.

Jedną z gałęzi gospodarki, która obecnie przeżywa kryzys, jest branża filmowa. Hollywood wstrzymało się z większością kinowych premier, przekładając niektóre daty nawet o rok. W przypadku nielicznych tytułów zdecydowano się przenieść premiery z kin do internetu. Dziennikarze Variety postanowili przyjrzeć się produkcjom z 2020 roku, które zadebiutowały na platformach streamingowych i stworzyć listę pięciu najpopularniejszych filmów wśród użytkowników najczęściej używanych platform.

Oto lista pięciu najchętniej oglądanych filmów ostatnich miesięcy.

"Hamilton" - Disney+ "Kolejny film o Boracie" - Amazon Prime "Mój przyjaciel szpieg" - Amazon Prime "Tyler Rake: Ocalenie" - Netflix "Fineasz i Ferb: Fretka kontra Wszechświat" - Disney +

Co ciekawe w zestawieniu nie pojawił się najnowszy film aktorski Disneya, czyli długo wyczekiwana "Mulan" - remake klasycznej animacji, który w USA zamiast do kin trafił w końcu na Disney+. Jest za to pełnometrażowa odsłona "Fineasza i Ferba", która zajęła ostatnie miejsce. Czwarta pozycja należy do hitu Netfliksa z Chrisem Hemsworthem w roli głównej, czyli "Tyler Rake: Ocalenie".

Na trzecim miejscu znalazła się familijna komedia akcji "Mój przyjaciel szpieg" dostępna na Amazon Prime. Drugą lokatę ma inna produkcja tej samej pratformy - druga część "Borata", w którego ponownie wcielił się Sacha Baron Cohen. Najpopularniejszym streamowanym filmem 2020 roku został jednak musical Disney+ pod tytułem "Hamilton".

Powyższa lista może być w kilku punktach dużym zaskoczeniem. Warto zwrócić uwagę na poważny spadek popularności Netfliksa. Zdecydowanie na prowadzenie zaczynają wysuwać się Amazon Prime i Disney+. Prawdopodobnie platforma Disneya pobije swój rekord oglądalności, kiedy w końcu wystartuje z serialami Marvela.

Pandemia koronawirusa - jaki los czeka branże filmową?

W ciągu nadchodzących miesięcy nie zanosi się na powrót widzów do kin. W wielu krajach świata, w tym w Polsce z powodu COVID-19 ponownie zamknięto multipleksy i kina studyjne, co oznacza, że miłośnikom filmów zostają jedynie platformy streamingowe. Jak obecna sytuacja wpłynie na Hollywood? Czy w przyszłości serwisy oferujące filmy i seriale w internecie zdecydowanie wzmocnią swoją pozycję? Kolejne lata przyniosą odpowiedź na te pytania. Niewykluczone, że branżę filmową czeka spora rewolucja.

