Oto najpopularniejsze horrory w Polsce. Widziałeś te filmy?

Już w poniedziałek przypada coraz chętniej obchodzone w Polsce Halloween. Oprócz przebierania się i zapalania dyniowych lampionów popularnym sposobem spędzania czasu w ten dzień jest oglądanie horrorów. Z okazji nadchodzącego Halloween SentiOne przeanalizował wypowiedzi polskich internautów pod kątem ich ulubionych horrorów. Które filmy grozy są najpopularniejsze w naszym kraju?

SentiOne, polska firma zajmująca się m.in. monitoringiem Internetu z wykorzystaniem zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji, przygotowała ranking horrorów oraz filmów o duchach i potworach cieszących się największą popularnością wśród polskich internautów - zarówno ogółem, jak i na konkretnych platformach streamingowych. Przeanalizowane dane dotyczą danych z ostatniego roku, czyli okresu od 24 października 2021 r. do 24 października 2022 r.

Pod względem liczby wzmianek niekwestionowanym zwycięzcą jest "Teksańska masakra piłą mechaniczną", wspominana w polskim Internecie w ciągu ostatniego roku ponad 61,5 tys. razy. To seria horrorów licząca już 9 filmów, z których pierwszy miał premierę w 1974 r., a ostatni w lutym tego roku. Na drugim miejscu z ponad 46 tys. wzmianek znalazło się kolejne podejście do klasycznej serii z lat 80. - "Pogromcy duchów. Dziedzictwo", film, który miał premierę w listopadzie ubiegłego roku. Trzecie miejsce z blisko 42 tys. wzmianek również zajmuje stosunkowo nowy film - "Czarny telefon", którego światowa premiera miała miejsce we wrześniu 2021 r., polska natomiast w czerwcu 2022 r.

Na dalszych miejscach znalazły się: "Koszmar z ulicy Wiązów" (niemal 26 tys. wzmianek), "Blair Witch Project" (23,8 tys. wzmianek), "Milczenie owiec" (23,7 tys. wzmianek), "Omen" (22 tys. wzmianek), "Powrót laleczki Chucky" (18,5 tys. wzmianek), "Ostatniej nocy w Soho" (17,3 tys. wzmianek) oraz "Halloween" (11,5 tys. wzmianek).

Fot. materiały prasowe

Wojciech Łuszczyński, Head of Marketing w SentiOne:

Teksańska Masakra Piłą Mechaniczną” to jedyny film z wymienionej dziesiątki, na temat którego większość wzmianek - aż 64 proc. - pochodzi z Facebooka. Najnowsi „Pogromcy duchów” oraz „Milczenie owiec” najczęściej były omawiane na portalach internetowych, za to w przypadku sześciu pozostałych produkcji ok. 40 proc. wypowiedzi na temat każdej z nich pochodzi z Twittera. Chociaż w rozmowach o horrorach w polskim Internecie dominują mężczyźni, to od kobiet pochodzi zazwyczaj ¼ - ⅓ wypowiedzi.

Które tytuły są najczęściej omawiane w kontekście oferty konkretnych platform streamingowych? Najwięcej wypowiedzi na temat szeroko pojętych horrorów pojawia się w kontekście Amazon Prime i Disney+. Na pierwszej z wymienionych królują seriale - "Pamiętniki wampirów" (30,6 tys. wzmianek), daleko za nimi "Carnival Row" (5 tys. wzmianek) i "Supernatural" (2,2 tys. wzmianek). Widzowie Disney+ wybierają klasykę - "Omen" (22,2 tys. wzmianek), "Obcy 8. pasażer “Nostromo” (10,1 tys. wzmianek) oraz "Obcy - decydujące starcie" (4,2 tys. wzmianek).

W kontekście HBO Max największą popularnością cieszą się filmy o czarach i demonach - "Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii" (2,3 tys. wzmianek), "Zakonnica" (1,8 tys. wzmianek) i "Annabelle" (610 wzmianek). Odbiorcy Netflixa upodobali sobie tematykę opętań i zombie - najczęściej wymieniany jest "Egzorcysta" (5,6 tys. wzmianek), za nim znalazły się "Resident Evil" (4,5 tys. wzmianek) oraz "Obecność" (3 tys. wzmianek).