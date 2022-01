Oto najpopularniejszy, polski film 2021 roku. Zobaczyło go ponad milion widzów

To właśnie "Dziewczyny z Dubaju" okazały się wielkim sukcesem frekwencyjnym i zdominowały polski box office 2021. Film już w weekend premiery osiągnął wynik 280 tysięcy sprzedanych biletów notując najlepsze otwarcie roku. Teraz, niewiele ponad miesiąc po premierze filmu, w kinach widziało go ponad milion widzów.

"Dziewczyny z Dubaju" najchętniej oglądanym polskim filmem 2021

To właśnie film "Dziewczyny z Dubaju" okazały się najchętniej oglądanym polskim filmem roku. Co więcej, jest to największy sukces frekwencyjny polskiej produkcji od początku czasów pandemii. Wynik "Dziewczyn z Dubaju" ustępuje jednak najnowszej odsłonie przygód Jamesa Bonda "Nie czas umierać" oraz "Diunie".

Fot. materiały prasowe Kino Świat

Oparte na prawdziwych wydarzeniach "Dziewczyny z Dubaju" demaskują hipokryzję polskiego show biznesu i ujawniają całą prawdę na temat tzw. "afery dubajskiej", w którą zamieszane były zarówno celebrytki i modelki, jak również wiele znanych postaci ze świata polityki, biznesu, czy sportu. Reżyserii podjęła się Maria Sadowska – autorka obrazu „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”. Na ekranie pojawili się m.in.: Paulina Gałązka, Katarzyna Figura, Jan Englert, Beata Ścibak-Englert, Katarzyna Sawczuk, Olga Kalicka, Anna Karczmarczyk i Józef Pawłowski.

W filmie poznajemy Emi - młodą ambitną dziewczynę, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę…