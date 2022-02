Oto nowy zwiastun "Fantastycznych zwierząt: Tajemnic Dumbledore'a". Będzie się działo

Tajemnice Dumbledore'a - zobaczcie nowy zwiastun

Profesor Albus Dumbledore (Jude Law) wie, że potężny i zły czarodziej Gellert Grindelwald (zastępujący Johnny'ego Deppa Mads Mikkelsen) zamierza zawładnąć światem czarodziejów. Nie mogąc powstrzymać go w pojedynkę, powierza to zadanie magizoologowi Newtowi Skamanderowi (Eddie Redmayne). Staje on na czele nieustraszonej drużyny, złożonej z czarodziejów, czarodziejek i jednego dzielnego mugolskiego piekarza.

W niebezpiecznej misji natkną się oni na znane już i nowe zwierzęta oraz staną do walki z coraz liczniejszymi zastępami zwolenników Grindelwalda. Ale jak długo Dumbledore będzie trzymał się z boku, skoro stawka jest tak wielka? Zwiastun "Tajemnic Dumbledore'a" zobaczycie poniżej:

W filmie występuje gwiazdorska obsada pod przewodem zdobywcy Oscara Eddiego Redmayne’a i dwukrotnie nominowanego do Oscara Jude’a Lawa. W pozostałych rolach wystąpią: Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica Williams, Katherine Waterston i Mads Mikkelsen.

Wokół tego filmu było wiele zawirowań z powodu Johnny'ego Deppa, który został usunięty z obsady. Powodem były jego zarzuty o przemoc domową, wytwórnia postanowiła na wszelki wypadek nie angażować aktora w kolejnej części filmu. Jego miejsca zajął Mads Mikkelsen, który według wielu fanów serii świetnie pasuje do roli Gellerta Grindelwalda.

Za reżyserię filmu odpowiada David Yates. Będziemy musieli jeszcze poczekać na premierę filmu. Kolejna część ''Fantastycznych zwierząt'' pojawi się w kinach 15 kwietnia 2022 roku.