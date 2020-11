Oto nowy zwiastun "Ligi Sprawiedliwości" Zacka Snydera. Znowu słychać "Hallelujah"

W sieci pojawił się kolejny zwiastun "Ligi Sprawiedliwości" według Zacka Snydera. Jak być może pamiętacie, reżyser odszedł z projektu z powodów rodzinnych (jego córka popełniła samobójstwo). Zastąpił go Joss Whedon, którego wizja była znacznie inna od tego, czego mogliśmy się podziewać po Snyderze. Od premiery filmu minęły 3 lata, więc uczczono urodziny pokazaniem wspomnianego zwiastuna.

Liga Sprawiedliwości - pojawił się nowy zwiastun wersji reżyserskiej

W nim widzimy sporo scen niewidzianych w oryginalnym filmie (m.in. rozszerzono historię Victora Stone'a/Cyborga, jest więcej scen z Amazonkami, Wonder Woman przeprowadza interakcję z uratowaną dziewczynką, a także pojawi się więcej fragmentów z matką Supermana). Nadal nie zdradzono nam daty premiery filmu/mini-serialu "Liga Sprawiedliwości", ale przynajmniej wideo jest ładne.

Wideo kończy się mową motywacyjną Batmana, twierdzącego, że niezależnie od tego, ile demonów z piekła zabił Steppenwolf, to nigdy nie mierzył się z nimi zjednoczonymi. Może być epicko:

Oglądaj

I chociaż początkowo mówiło się o tym, że Snyder jedynie przemontuje niektóre fragmenty, doda sceny, które już były nakręcone, a także zmieni ścieżkę dźwiękową produkcji, to okazało się, że zmian będzie więcej. W sieci pojawiły się doniesienia o różnorakich dokrętkach, a w reżyserskiej wersji "Ligi Sprawiedliwości" pojawi się chociażby Jared Leto w roli Jokera.

Spodziewamy się, że będzie to minimalna rola, która nie wpłynie na fabułę, ale niewątpliwie to przyjemny smaczek dla fanów. Niestety, na ten "smaczek" będziemy musieli poczekać przynajmniej do 2021 roku. Reżyserska wersja "Ligi Sprawiedliwości" zadebiutuje na HBO Max właśnie w przyszłym roku.