Oto pierwsza zapowiedź "Borata 2". Poznaliśmy też datę premiery filmu

Jak podaje Deadline, Amazon Studios oficjalnie kupił prawa do nowego filmu Sachy Barona Cohena. Aktor ponownie wcieli się w tytułowego Borata, a sam film pojawi się już niedługo, ponieważ premiera jest planowana na koniec października 2020 roku. Twórcom zależało, by pojawił się na Amazon Prime jeszcze przed wyborami prezydenckimi w USA, bo jak sugeruje pierwszy zwiastun, to właśnie o Ameryce Trumpa opowie film.

Borat 2 - znamy datę premiery filmu

Kontynuacja "Borata" doczekała się bowiem pierwszej oficjalnej zapowiedzi - ta była sprytnie zaplanowana na wieczór pierwszej debaty prezydenckiej między Joe Bidenem z Demokratów i obecnie panującym Republikaninem, Donaldem Trumpem. Co ciekawe, teaser został udostępniony na fikcyjnym koncie kazachskiego rządu i gratulował Trumpowi wygranej... na 45 minut przed rozpoczęciem debaty.

Wideo możecie zobaczyć poniżej:

Film był nakręcony tak szybko, jak się tylko dało. Już dzień po zmniejszeniu restrykcji dot. filmowania, Cohen i mała ekipa wyruszyli na ulice USA, by poznać prawdę na temat codziennego życia w Ameryce. Dokładna data premiery "Borata 2" jest nieznana - wiemy na pewno, że zadebiutuje jeszcze przed końcem października.