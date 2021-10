Oto pierwszy oficjalny zwiastun "Resident Evil: Welcome to Raccoon City"

Claire, Leon, Jill i Chris powracają w filmowym reboocie serii "Resident Evil". W sieci pojawił się właśnie pierwszy zwiastun produkcji, a dystrybutorzy potwierdzili datę premiery "Welcome to Raccoon City".

Resident Evil powraca z filmem Raccoon City

Produkcja ma zadebiutować w polskich kinach 3 grudnia 2021 roku, więc czas najwyższy, by pokazać nam zwiastun "Resident Evil: Welcome to Raccoon City". Ten przedstawiają nam Leona S. Kennedy'ego, Claire Redfield, Jill Valentine, Chrisa Redfielda oraz inne znane postaci z oryginalnych gier, które odgrywają sceny i wydarzenia z ikonicznych pierwowzorów.

Tak natomiast brzmi oficjalny opis fabuły "Resident Evil: Welcome to Raccoon City":

Niegdyś głośny dom farmaceutycznej firmy Umbrella Corporation, teraz Raccoon City jest umierającym miasteczkiem. Wyjście Umbrella Corp z miasteczka sprawiło, że to stało się śmietniskiem, pod którym czai się wiele zła. Kiedy to zło zaczyna wychodzić na ziemię, mieszkańcy zostają na zawsze odmienieni. Mała grupa ocalałych musi pracować razem, by odkryć prawdę stojącą za Umbrellą i przeżyć noc.

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun horroru akcji:

Oglądaj

Fani gier już po samym tytule powinni się zorientować, że reboot "Resident Evil" będzie nawiązywał w dużej mierze do słynnej serii Capcom. Reżyser i scenarzysta Johannes Roberts potwierdził, że tak się stanie:

To, co uwielbiałem w grach, to fakt, że były straszne jak cholera, i to jest w dużej mierze atmosfera naszego filmu. Ciągle pada, jest ciemno, jest przerażająco… a potem wszystko zostaje zmieszane z bardziej zabawną stroną, zwłaszcza w przypadku pierwszej części gry, z tym, co jest tuż za rogiem, z tym rodzajem narracji.

Tak jak wspomnieliśmy, "Resident Evil: Welcome to Raccoon City" zadebiutuje w kinach już 3 grudnia 2021 roku. W rolach głównych wystąpią Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen i Robbie Amell. W obsadzie znaleźli się również Tom Hopper, Avan Jogia, Neal McDonough, Donal Logue, Chad Rook i Lily Gao.