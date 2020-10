Oto pierwszy zwiastun filmu o Davidzie Bowiem. Zobaczcie zapowiedź "Stardust"

Główną rolę w filmie gra muzyk/aktor Johnny Flynn. Sama fabuła przedstawia zaś Davida Bowiego jeżdżącego po USA w 1971 roku, na krótko przed przedstawieniem światu Ziggy'ego Stardusta, co przyniosło mu niewyobrażalną popularność.

David Bowie - zobaczcie zwiastun filmu biograficznego o artyście

Flynn zrzucił ponad 15 kilogramów na potrzeby filmu "Stardust", który... nie będzie zawierał żadnych utworów Davida Bowiego. Aktor wyjaśnił niedawno w rozmowie z "The Guardian", że przez to "najprawdopodobniej wiele osób z armii Bowiego będzie bardzo sceptycznie nastawionych do naszej produkcji". Cóż, wydaje się to być słuszną obserwacją.

Zresztą sama rodzina Davida Bowiego odsunęła się od nadchodzącego projektu. Jego syn i reżyser (m.in. "Kod nieśmiertelności", czy "Warcraft") Duncan Jones wyjaśnił, że "Stardust" nie jest autoryzowany i nie będzie zawierał żadnych utworów Bowiego. Szkoda, ale po zobaczeniu tego zwiastuna trochę się nie dziwimy. Ten, mówiąc krótko, nie jest zbyt zachęcający. Ale zobaczcie sami, może wam się spodoba:

Pierwotnie premiera filmu miała się odbyć na Tribeca Film Festival, ale ten został odwołany ze względu na pandemię koronawirusa. Oficjalnie produkcję zaprezentowano na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w San Diego w październiku 2020 roku.

Premiera filmu ma nastąpić na platformach streamingowych 25 listopada 2020 roku, a "Stardust" ma też zagościć w kinach w USA w okresie Świąt Bożonarodzeniowych.