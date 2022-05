Najpaskudniejsza rzecz, jaką dzisiaj zobaczycie - oto zdjęcia z horroru o Kubusiu Puchatku

Kubuś Puchatek jako horror. Zobaczcie okropne zdjęcia

Wyniki tego są oczywiście makabryczne, bo przez prawie 100 lat Kubuś Puchatek był przecież symbolem dziecinnej zabawy, więc internet musi to zepsuć. Tym razem, pokręceni twórcy postanowili zrealizować film "Winnie the Pooh: Blood and Honey", który będzie... slasherem z bohaterami z kart powieści Milne'a.

Teraz w sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z produkcji, które przedstawiają nam antropomorficzne zwierzęta, które wyglądają absolutnie paskudnie - Kubuś jest przebrzydłym niedźwiedziem, a Prosiaczek wyrósł na ordynarnego odyńca. Wstrętne rzeczy zobaczycie poniżej:

Jak nietrudno się domyślić, reakcje internetu są dość różnorodne - od ludzi, którzy uważają to za niezłe przerobienie postaci, a inni za to, że to kompletnie niepotrzebne i plamienie pięknego wizerunku Kubusia Puchatka to zwyczajna profanacja popkulturowej ikony.

Cóż, na razie widzimy tylko zdjęcia, więc trzeba poczekać, aż zobaczymy postaci w akcji w jakimś zwiastunie. Na razie data premiery "Winnie the Pooh: Blood and Honey" jest nieznana.