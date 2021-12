Oto zwiastun "Doktora Strange 2". Powraca Scarlet Witch, pojawiają się też nowe postaci

"Multiwersum to koncept, o której wiemy zatrważająco niewiele" - takimi słowami Stephen Strange zapowiedział fabułę swojego solowego filmu w "Spider-Manie: No Way Home". Czas zobaczyć zwiastun tej przygody.

Doktor Strange 2 - oto zwiastun nowego filmu Marvela

Z niego dowiadujemy się, że bardzo ważną rolę w nowym filmie będą odgrywały wydarzenia z "WandaVision", gdzie pokazano dalsze losy Wandy Maximoff (Elizbaeth Olsen) i Visiona (Paul Bettany). Finał produkcji zasugerował, że członkini Avengers obdarzona magiczną mocą stanie przeciwko całemu multiwersum, a zadaniem Doktora Strange'a, będzie pokonanie oszalałej Scarlet Witch.

W sieci pojawił się jednak zwiastun "Doktora Strange'a w multiwersum obłędu", który sugeruje nam coś zupełnie innego - widzimy, że Strange prosi Wandę o pomoc w naprawieniu szkód, które wyrządził. Nie wiemy jednak, czy chodzi o wydarzenia z "No Way Home", czy może kolejne błędy, które Strange popełni w swoim filmie.

Niewykluczone, że twórcy chcą wprowadzić widzów w błąd i koniec końców Strange rzeczywiście zmierzy się ze Scarlet Witch, ale zwiastun zasugerował trzech potencjalnych przeciwników maga. Przede wszystkim mowa o alternatywnej, mrocznej wersji Strange'a, która może być postacią ukazaną w innym serialu Marvela - animacji "What If...?".

Pozostałymi złoczyńcami są powracający Mordo/Baron Mordo, a także między wymiarowy potwór Shuma-Gorath.

Przedsmak nowych przygód Doktora Strange'a zobaczycie poniżej:

Film "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" w reżyserii Sama Raimiego ma trafić do kin już 6 maja 2022. W produkcji wystąpią Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor oraz Xochitl Gomez, która wcieli się w Amerikę Chavez.