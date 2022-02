Oto zwiastun nowego filmu twórcy "Uciekaj!" - zobaczcie zapowiedź "Nope"

Nope - zobaczcie zwiastun nowego filmu Jordana Peele'a

Universal Pictures opisuje film jako "ekspansywny epicki horror", a także "nowy popowy koszmar". To jest w sumie jedyny szczegółowy opis produkcji, w której główne skrzypce zagrają Daniel Kaluuya (gwiazdor "Uciekaj!"), Keke Palmer oraz znany z "The Walking Dead" Steve Yeun. Ci mają "przeżyć niezwykle przerażające przygody" w "środku smutnej Kaliforni". Brzmi poetycko.

Bohaterka grana przez Keke Palmer ma być pra-pra-prawnuczką głównego bohatera filmu "The Horse in Motion" i to ona zaznajamia się z tajemniczą i przerażającą mocą, która terroryzuje Kalifornię. Zobaczcie zwiastun "Nope":

Możemy wywnioskować, że głównymi bohaterami są właściciele rancza i hodowli koni, wynajmowanych do hollywoodzkich produkcji. Gdy na ich terenie zaczynają dziać się coraz dziwniejsze rzeczy, bohaterowie z przerażeniem zaczną patrzeć w niebo.

W zwiastunie można bowiem wyczuć mocny vibe opowieści o UFO rodem z "Bliskich spotkań trzeciego stopnia", czy "Znaków". Jak będzie w rzeczywistości, przekonamy się wkrótce. Na razie machina promocyjna dość mocno zaintrygowała widzów na całym świecie, którzy zobaczyli zwiastun podczas m.in. Super Bowl LVI.

Premiera nowego filmu Jordana Peele’a przewidziana jest na 22 lipca 2022 roku, również w Polsce.