PETA proponuje, by Gruby Thor został weganinem. Wystosowano list do Taiki Waititiego

W wyniku dramatycznych wydarzeń, do jakich doszło pod koniec "Avengers: Infinity War", Thor pogrążył się w depresji. Ta przełożyła się z kolei na jego kondycję fizyczną. Tym sposobem, w "Endgame" zamiast posągowego boga piorunów, ujrzeliśmy Asgardczyka łudząco przypominającego Biga Lebowskiego. I choć doprawdy pokaźny brzuszek piwny Odinsona przypadł do gustu jego fanom, istnieje prawdopodobieństwo, że w "Thor: Love and Thunder" przyjdzie nam się z nim pożegnać. Jak Taika Waititi, który reżyseruje film, rozwiąże tę kwestię? PETA podsunęła mu pewien ciekawy pomysł.

Gruby Thor weganinem? PETA wystosowała list do Taiki Waititiego

Podczas niedawnej transmisji live, prowadzonej za pośrednictwem Instagrama, Taika Waititi odpowiedział na wiele fanowskich pytań i zdradził szczegóły związane z 4. odsłoną przygód Thora. I choć na pytanie "co dalej z Grubym Thorem?" reżyser odpowiedział wymijająco "jeszcze nie zdecydowałem", pojawiły się uzasadnione domysły, że superbohater powróci do dawnej formy. Pytanie tylko - jak? Tutaj na scenę wchodzi organizacja PETA z pomysłem wegańskiej diety.

Organizacja walcząca o prawa zwierząt wystosowała list do Taiki proponując swoje rozwiązanie. W jego treści odniesiono się między innymi do faktu, że sam odtwórca roli Odinsona, Chris Hemsworth, przeszedł na weganizm podczas kręcenia pierwszej odsłony "Thora". Co więcej, inni aktorzy występujący w Kinowym Uniwersum Marvela (jak choćby Natalie Portman i Benedict Cumberbatch) również stosują dietę roślinną.

" Drogi Taiko, Rozumiemy, że stoisz w obliczu pewnego problemu, a PETA jest tutaj, by przyjść Ci z pomocą. Jak wszyscy pamiętamy, w "Avengers: Endgame" Thorowi przybyło nieco kilogramów, więc pytanie nękające fanów Marvela ze wszystkich Dziewięciu Światów brzmi: jak nasz ukochany bóg piorunów powróci do swojej świetnej formy w nadchodzącym "Thor: Love and Thunder"? Proponujemy zaczerpnięcia wskazówek z podręcznika samego Chrisa Hemswortha i zbadanie, co by się stało, gdyby Thor spróbował diety wegańskiej. Według jego osobistego trenera, Hemsworth przeszedł na weganizm podczas kręcenia pierwszych odsłon "Thora" i "Avengers" [...]. Być może, gdyby Thor użył Bifrostu i powrócił na Ziemię, mógłby zaczerpnąć inspiracji od swoich roślinożernych przyjaciół - Benedicta Cumberbatcha (Doctor Strange) i Natalie Portman (Jane Foster), a wtedy jego zbroja znów zaczęłaby pasować. [...] "

Pełną treść listu znajdziecie na oficjalnej stronie PETA. Co ciekawe, Thor-weganin stanowiłby niejako nawiązanie do serii komiksów Marvela - "The Ultimate". Na ich kartach Thor był właśnie aktywistą i eko-terrorystą. Nie ma jawnych dowodów na jego weganizm, ale byłby on jak najbardziej na miejscu.

"Thor: Love and Thuder" zadebiutuje w kinach 18 lutego 2022 roku. W rolach głównych powrócą Chris Hemsworth, Natalie Portman i Tessa Thompson oraz Taika w roli Korga. W filmie pojawi się również ekipa Strażników Galaktyki, której Bro Thor jest obecnie członkiem.

