Pamiętacie "Zaczarowaną"? Ta po 15 latach małżeństwa stała się "Rozczarowaną" - zwiastun filmu Disneya

Co się tak naprawdę dzieje po "żyli długo i szczęśliwie"? Na to pytanie postara się nam odpowiedzieć film "Rozczarowana", czyli kontynuacja "Zaczarowanej" z 2007 roku.

Rozczarowana, czyli kontynuacja Zaczarowanej, z pierwszym zwiastunem

"Rozczarowana" jest kontynuacją hitu "Zaczarowana" z 2007 roku. Oryginał jest opowieścią o księżniczce z bajki, która w wyniku dziwnych okoliczności trafia do prawdziwego świata. Produkcja zawierała mnóstwo zabawy konwencją znaną z "bajek Disneya" i przy okazji komentowała zasady, którymi rządziły się produkcje z dawnych lat (przy okazji kontrastując je z prawdziwym życiem).

Wygląda na to, że kontynuacja będzie kontynuowała ten styl. Akcja "Rozczarowanej" rozpoczyna się kilka lat, bo wydarzeniach z oryginału. Księżniczka Giselle mieszka teraz na przedmieściach ze swoją rodziną, wiodąc spokojne i szczęśliwe życie. Pewnego dnia wypowiada jednak życzenie, które zostaje źle zrozumiane. To sprawia, że jej rodzina zostaje zagrożona, a Giselle stanie do walki o los swoich najbliższych. Czyli trochę jak w "Shreku 4".

Podczas D23 Expo zadebiutował zwiastun produkcji, który potem trafił też do sieci. Zobaczcie zapowiedź "Rozczarowanej":

Film wyreżyserował Adam Shanmkan, człowiek odpowiedzialny za sukces musicalu "Hairspray" oraz komedii romantycznych "Powiedz tak" i "Szkoła uczuć".

W rolach głównych powrócą oczywiście Amy Adams jako Giselle oraz Patrick Dempsey jako jej mąż, Robert. Na ekranie pojawią się również James Mardsen, Idina Menzel, Maya Rudolph, Kolton Stewart, Yvette Nicole Brown, Jayma Mays, Oscar Nuner oraz Gabriella Baldacchino.

Premiera filmu "Zaczarowana 2: Rozczarowana" została zaplanowana na 24 listopada 2022 roku. Produkcja pojawi się na Disney+.