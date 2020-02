"Parasite" plagiatem? Indyjski producent chce pozwać twórców oscarowego filmu

Jak podaje serwis IndiaToday, indyjski producent PL Thenappan postanowił zagrozić twórców "Parasite" pozwem o plagiat. Według niego, reżyser Bong Joon-ho ukradł jego pomysł na film, a jedyną znaczącą różnicą między filmami jest fakt, że koreańskie dzieło nie należy do gatunku komedii romantycznej.

Parasite plagiatem?

Cała sprawa zaczęła się w trzecim tygodniu lutego, kiedy to Thenappan powiedział IndiaToday, że zamierza pozwać twórców "Parasite". Sprawa rozwinęła się 19 lutego 2020 roku, kiedy do sprawy włączył się adwokat Easwar Kuppusamy z Sądu w Madras. Prawnik zamierza reprezentować Thenappana w sprawie. Wysłał już do twórców pierwszego maila i zapowiedział, że sprawa trafi do sądu, jeśli producenci "Parasite" nie odpowiedzą na jego wiadomość do 26 lutego 2020 roku.

W rozmowie z Times of India prawnik opisał całą sytuację:

" Wysłaliśmy im szczegóły dotyczące "Minsara Kanna" - datę cenzury, obsadę, historię, itp. Nie mogą zaprzeczyć faktu, że podstawę fabuły zabrali z filmu mojego klienta. Jest wiele filmów z podobnymi pomysłami, ale cała rodzina udająca się do domu bogaczy, a następnie ich oszukująca jest zabrana z "Minsara Kanna". Jedyna różnicą jest to, że "Parasite" nie należy do gatunku romansowego. "

Jeśli ludzie odpowiedzialni za "Parasite" nie odpowiedzą na maila, wówczas Thenappan zamierza wysłać pismo sądowe do reżysera Boona Joon-ho oraz producentów za pomocą koreańskiej ambasady w Indiach. Oprócz tego, PL Thenappan i jego prawnik zamierzają powiadomić o całej sprawie Akademię Filmową. Jeśli twórcy "Parasite" przyznają się do plagiatu, wówczas producent może poprosić o kompensatę.

"Minsara Kanna" opowiada historię mężczyzny z bogatego domu, który zakochuje się w dziewczynie. Aby zdobyć aprobatę jej rodziny, wraz ze swoimi bliskimi zaczynają dla nich pracować. Właściwie na tym kończą się podobieństwa w fabule - motywacja bohaterów i zwroty akcji są w obydwóch filmach zupełnie inne.