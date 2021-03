"Pasażer nr 4": Zwiastun nowego filmu Netflix o dramatycznej misji na Marsa

"Pasażer nr 4": Zwiastun nowego filmu Netflixa

"Pasażer nr 4" to mroczny thriller sci-fi, którego akcja toczy się na pokładzie statku kosmicznego. Trzyosobowa załoga zmierza na Marsa, by przygotować grunt do jego kolonizacji. Nagle odkrywają na pokładzie pasażera na gapę. Mężczyzna przypadkowo uszkadza system podtrzymywania życia, co wiążę się z koniecznością podjęcia dramatycznej decyzji. Zanim dotrą na Czerwoną Planetę, skończy im się tlen. Chyba, że będą korzystać z niego tylko trzy osoby...

Oglądaj

"Pasażer nr 4" - kiedy premiera na Netflix?

Reżyserem tego kameralnego dramatu, którego akcja toczy się w przestrzeni kosmicznej, jest Joe Penna, twórca "Arktyki" z Madsem Mikkelsenem. W rolach astronautów występują Anna Kendrick ("Pitch Perfect"), Toni Collette ("Dziedzictwo. Hereditary") i Daniel Dae Kim ("Lost"). Niespodziewanego pasażera zagra Shamier Anderson ("Niszczycielka"). Premiera na Netflix już 22 kwietnia 2021.