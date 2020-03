Patryk Vega kręcił film mimo kwarantanny. Gildia Reżyserów Polskich stanowczo zareagowała

Jak widać, nie dla każdego stan epidemii to poważna sprawa. Jak informowaliśmy was wcześniej, Patryk Vega i Konrad Niewolski nic sobie nie zrobili z rządowych zakazów i wprowadzonych środków bezpieczeństwa - jak gdyby nigdy nic wciąż kręcili swoje filmy, naśmiewając się z osób stosujących się do kwarantanny. Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Gildia Reżyserów Polskich wydała oficjalne oświadczenie w sprawie.

Gildia Reżyserów Polskich - stanowcze NIE dla kręcenia filmów w czasie kwarantanny

Nie stosowanie się do nakazu kwarantanny i pokrewnych jej środków bezpieczeństwa grozi nie tylko odpowiedzialnością prawną, ale przede wszystkim - zagrożeniem dla zdrowia. Nie wszyscy traktują jednak pandemię koronawirusa poważnie. Gildia Reżyserów Polskich postanowiła zareagować i postawić sprawę jasno - "Nie kręćmy filmów, gdy szaleje zaraza".

Pełny apel Gildii Reżyserów Polskich brzmi następująco:

" Nie kręćmy filmów, gdy szaleje zaraza W związku z informacjami o rozpoczęciu zdjęć do filmów Patryka Vegi i Konrada Niewolskiego, Gildia Reżyserów Polskich rekomenduje natychmiastowe przerwanie prac, które wymagają osobistych kontaktów członków ekip filmowych. Nie narażajmy naszych koleżanek i kolegów oraz służb medycznych! Z uwagi na pandemię koronawirusa polecamy telekonferencje i zawieszenie prac na planach filmowych! Gildia Reżyserów Polskich, czyli związek zawodowy zrzeszający większość reżyserów fabularnych pracujących w Polsce, wyraża solidarność z wszystkimi grupami zawodowymi i społecznościami, które zostały dotknięte przez niedogodności obecnego kryzysu epidemicznego. Zbiorowy wysiłek, którego fundamentem jest ograniczenie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich do momentu, aż krzywa zakażeń w Polsce zacznie znacząco spadać – może nam pomóc przejść przez obecny kryzys i zminimalizować jego negatywne skutki. Jednocześnie Gildia Reżyserów Polskich informuje, że Patryk Vega i Konrad Niewolski nie są jej członkami. "

