Po dokumentalnych "Oczach diabła", w których Vedze zarzucano robienie taniej sensacji z poważnych problemów, przyszedł czas na fabularny "Small World". Zapowiadana od 2017 roku międzynarodowa produkcja o handlu dziećmi, do której reżyser zbierał dokumentację przez ponad dwa lata, pierwotnie miała trafić do kin w 2018 roku. Prace zostały jednak wstrzymane i ostatecznie Vega najpierw zdecydował się przedstawić dokument o tym potwornym procederze, a dopiero później pokazać światu film, w którego obsadzie znaleźli się m.in. Piotr Adamczyk, Julia Wieniawa oraz Enrique Arce - słynny Arturito z "Domu z papieru".

"Small World": Zwiastun nowego filmu Patryka Vegi

Punktem wyjścia do fabuły filmu jest porwanie 4-letniej dziewczynki z jednej z polskich wsi. "Small World" przedstawia prowadzone w tej sprawie śledztwo z różnych punktów widzenia: policjanta, porywacza, matki oraz dziecka. I trzeba przyznać, że zwiastun tej produkcji, który Patryk Vega udostępnił dziś rano w mediach społecznościowych, prezentuje się całkiem nieźle.

W trailerze nie słychać żadnych wulgaryzmów, a główne gwiazdy - choć pojawiały się we wcześniejszych produkcjach Vegi - nie należą do stałego zestawu jego aktorów. Nie ma tu ani Stramowskiego, ani Oświecińskiego, ani nawet Dygant, co bardzo temu zwiastunowi służy. Montaż mógłby być co prawda trochę wolniejszy, ale zarówno klimat, muzyka, jak i aktorstwo są utrzymane na bardzo przyzwoitym poziomie. Zresztą, zobaczcie i oceńcie sami.

"Small World" - Kiedy premiera?

"Small World" to pierwsza międzynarodowa produkcja Patryka Vegi, który tradycyjnie pełni tutaj rolę reżysera i scenarzysty (wraz z Olafem Olszewskim). Historia przedstawiona w filmie rozgrywa się w Polsce, Rosji, Anglii i RPA. Podobnie jak w przypadku "Oczu diabła", Vega deklaruje, że swoim nowym filmem chce nagłośnić proceder, w którym ważnym punktem na mapie świata jest Polska.

Czy "Small World" okaże się pierwszym naprawdę dobrym filmem Patryka Vegi (no dobra, drugim po "Pitbullu")? Czy po prostu mami nas sprawnie zrealizowanym zwiastunem, pod którym kryje się taka sama niestrawna papka jak zawsze? Przekonamy się już niebawem. "Small World" ma trafić do kin jeszcze w 2021 roku.