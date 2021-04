Patryk Vega rozwiąże sprawę Magdaleny Żuk? Reżyser zapowiada nowy film dokumentalny

Vega tworzy kolejny film - tym razem o sprawie Magdy Żuk

Co ciekawe, w projekcie może mu pomóc każdy - reżyser zachęcił bowiem do tego, by wysyłać mu informacje na maila: prawda_o_magdalenie_zuk@protonmail.com. O samej produkcji zbyt dużo nie wiemy, ale jeśli widzieliście "Oczy diabła", to wiecie mniej więcej jak prezentuje się styl Vegi-dokumentalisty. Cóż, życzymy powodzenia w zdobywaniu materiału dowodowego.

Poniżej możecie zobaczyć post Vegi:

Dla przypomnienia - Magdalena Żuk zmarła 30 kwietnia 2017 roku podczas wakacji w Egipcie. Do dziś nie wiadomo, czy 27-latka popełniła samobójstwo, czy też padła ofiarą przestępstwa.

Prokuratura wciąż czeka na pozyskanie kompleksowej opinii biegłych z zakresu toksykologii, psychiatrii oraz medycyny sądowej, którzy obecnie analizują pozyskane we wrześniu 2020 roku egipskie dokumenty. Chodzi głównie o protokół z sekcji zwłok, w tym wyniki badań toksykologicznych, genetycznych i histopatologicznych.

Jak podaje Onet, dotąd śledczy przesłuchali w tej sprawie ok. 200 świadków: członków rodziny Magdaleny Żuk, jej chłopaka, byłych partnerów, znajomych, osoby podróżujące z nią samolotem, a także przebywające z nią w Egipcie.

W ocenie prokuratury na ciele 27-latki nie było śladów świadczących o użyciu przemocy wobec niej. Kobieta nie została zgwałcona. Nie stwierdzono też, by Magda Żuk mogła paść ofiarą procederu handlu ludźmi. Zobaczymy, jakie informacje w sprawie znajdzie Vega.