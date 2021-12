Małgorzata Rozenek-Majdan, Anna Mucha i Zofia Zborowska-Wrona na zdjęciach i plakacie z najnowszego filmu Patryka Vegi. O czym opowie film „Miłość, sex & pandemia”?

Patryk Vega powraca z odważnym filmem, w którym pokazuje, co kręci i podnieca współczesne kobiety. Erotyczne fantazje, dreszcz pożądania, uzależnienie od randkowych aplikacji i wszystko to, co skrzętnie ukrywamy za drzwiami sypialni. Do tego samotność, która wraz z pandemią Codid-19 na dobre wkroczyła w nasze życie i obnażyła kruchość relacji międzyludzkich. W głównych rolach zobaczymy Małgorzatę Rozenek-Majdan, Zofię Zborowską-Wronę i Annę Muchę.

Fot. materiały prasowe Kino Świat

Trzy spragnione wrażeń i męskiego towarzystwa przyjaciółki wychodzą w miasto, aby zabawić się w najkrótszą noc w roku. Kaja (Anna Mucha) jest pewną siebie i ambitną dziennikarką, która swoich kochanków już dawno przestała liczyć. Teraz na jej celowniku pojawia się niejaki Johnny – mistrz uwodzenia kobiet. Kaja widzi w nim nie tylko nową zdobycz, ale i szansę na przebojowy artykuł, na potrzeby którego postanawia pójść z Johnnym do łóżka.

Fot. materiały prasowe Kino Świat

Olga (Zofia Zborowska-Wrona) to silna prokurator i zadeklarowana feministka. Jej poglądy i życie rodzinne zostaną wystawione na próbę, kiedy znajdzie się pod niemal narkotycznym wpływem mężczyzny z egzotycznego wschodu. Nora (Małgorzata Rozenek-Majdan) odnosi sukcesy zawodowo, zajmując się fotografią, ale jej życie uczuciowe pozostaje w rozsypce. Wszystko zmieni się, gdy przed obiektywem aparatu stanie młodszy od niej model. Wkrótce za sprawą pandemii życie trzech przyjaciółek oraz Bartka (Sebastian Dela) – kuzyna Kai, prawiczka, który postanawia podbić świat nocnych klubów jako striptizer – zostanie dosłownie wywrócone do góry nogami. A każde z nich odkryje, że miłość w czasach lockdownu ma znacznie więcej niż 50 twarzy.

Fot. materiały prasowe Kino Świat

Nowy film Patryka Vegi "Miłość, sex & pandemia": Kiedy premiera?

Najnowszy film "Miłość, sex & pandemia" ukaże się w kinach już 4 lutego 2022. Za scenariusz odpowiadają Olaf Olszewski („Kobiety Mafii”, „Botoks”) i Patryk Vega.