Patryk Vega zrealizuje anglojęzyczny film o Władimirze Putinie. W głównej roli "międzynarodowa gwiazda"

Patryk Vega zacznie robić anglojęzyczne filmy. Na celowniku ma Putina

Jak podaje The Hollywood Reporter, Patryk Vega zapowiedział spore zmiany w swojej nadchodzącej filmografii. Po podbiciu lokalnego rynku kinowego kolejnymi częściami "Pitbulla", Kobiet mafii" i innymi większymi lub jeszcze większymi hitami, polski reżyser obrał sobie za cel podbicie rynku międzynarodowego. Jego pierwszym anglojęzycznym dziełem będzie... biografia Władimira Putina.

Temat produkcji jest jak najbardziej na czasie, a Vega już teraz obiecuje, że w głównej roli chce obsadzić międzynarodową gwiazdę. Budżet według THR ma wynosić sporo ponad 10 milionów dolarów, więc pole do popisu jest całkiem szerokie. Jak w rozmowie z hollywoodzką publikacją zapowiada reżyser, nowy film ma nosić tytuł "The Vor in Law" ("vor" to taki ojciec chrzestny rosyjskiej mafii) i zostanie nakręcony w Polsce, Litwie i na Malcie.

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, w głównej roli ma się pojawić międzynarodowy gwiazdor, natomiast resztę obsady Vega skompletuje europejsko. Film ma przedstawić historię Putina od czasów pracy jako prezydent miasta Petersburg, aż do niedawnej Wojny w Ukrainie.

Tym samym reżyser zapowiedział, że jego nadchodząca autobiografia będzie ostatnim filmem, który nakręci po polsku. Od tej pory zamierza uderzyć w rynki anglojęzyczne. Skąd taka decyzja? Ano Vega stwierdził, że czuje się niedoceniany i za bardzo krytykowany w Polsce:

Dostaje słabe recenzje, bo jestem królem polskiego box-office. Nie mogę już ewoluować w Polsce. Kolejnym naturalnym krokiem jest praca w języku angielskim.

Vega całkiem słusznie zauważył, że doświadczenie z pracy w polskich realiach jest dla niego ogromnym atutem, mówiąc w rozmowie z THR, że potrafi zrobić film tymi samymi kamerami, nie zbliżając się nawet do australijskich budżetów, a co dopiero hollywoodzkich. Na razie data premiery "The Vor in Law" nie jest znana.