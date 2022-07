Patryk Vega zrobił filmową autobiografię. Oto plakat i data premiery "Niewidzialnej wojny"

Patryk Vega zrobił filmową autobiografię

"Cała prawda o Patryku Vedze, najbardziej kontrowersyjnym reżyserze" - takimi słowami najnowsze dzieło Vegi zapowiadają dystrybutorzy z Kino Świat.

Trudno się nie zgodzić z tym, że niezależnie od tego, czy go lubicie, czy nie, to Vega ma na koncie 40 milionów sprzedanych biletów i współpracę z największymi tuzami branży. Jak doprecyzowuje Kino Świat "wśród nich - aktorskie legendy, głośne debiuty, narodziny przyszłych gwiazd oraz zaskakujące występy zagranicznych gości".

Za wszystkim tym stał on - Patryk Vega - reżyser, scenarzysta, osobowość medialna. Teraz ten "twórca niepokorny, kontrowersyjny, rezonujący - nigdy obojętny" zamierza teraz opowiedzieć swoją historię.

Kim był, zanim chwycił za kamerę i dał się poznać widzom? Co ukształtowało go jako człowieka i filmowca? Skąd wzięły się pomysły, które jego ręka zamieniła w blockbustery pokroju: "Pitbull", "Botoks" czy "Kobiety mafii"? I co do tego wszystkiego ma wpis do Księgi Rekordów Guinnessa?

Odpowiedzi na każde z pytań podobno przynosi najnowszy film fabularny reżysera - "Niewidzialna wojna", który pojawi się w kinach 30 września 2022. Poniżej możecie zobaczyć plakat zapowiadający produkcję Vegi:

Fot. foto: materiały prasowe/Kino Świat

Za jakiś czas mamy się dowiedzieć, kto zagra Vegę w nadchodzącym filmie.