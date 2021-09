Twórczyni "Wonder Woman" Patty Jenkins nie lubi filmów w serwisach streamingowych: "wyglądają sztucznie"

Patty Jenkins nie jest fanką produkcji przeznaczonych stricte na platformy streamingowe. Nie spodziewamy się, żeby artystka była zbyt szczęśliwa z powodu tego, że jej ostatni film "Wonder Woman 1984" zadebiutował właśnie na HBO Max.

Patty Jenkins nie lubi filmów na streamingu

Patty Jenkins pojawiła się niedawno na CinemaCon 2021, gdzie wypowiedziała się na temat tworzenia filmów na platformy streamingowe. Krótko mówiąc, autorka "Wonder Woman" nie jest specjalną fanką łączenia filmów i streamingu.

Jak przekazuje Los Angeles Times:

Nie widzicie tego? Wszystkie te filmy na platformach wyglądają, jakby były sztuczne. Nie słyszę o nich za dużo informacji, nie czytam o nich newsów. Ale one nie są odpowiednim miejscem dla realizowania legendarnych rzeczy.

Jenkins wyjawiła jasno, że nie jest fanką tego, iż jej film "Wonder Woman 1984" pojawił się tego samego dnia na HBO Max, co w kinach. Jej zdaniem to był błąd:

Nie sądzę, żeby oglądanie "WW84" na streamingu było dobrym pomysłem. Nie jestem fanem tego rozwiązania i mam nadzieję, że nigdy już do tego nie będę zmuszona... Robię filmy, żeby oglądać je na dużych ekranach.

To nie jest też tak, że Jenkins jest całkowicie przeciwna streamingowi - wręcz przeciwnie, bardzo chwaliła sobie współpracę z Netfliksem przy "rzeczach dla telewizji". Potwierdziła jednak, że nie chce zrobić żadnego filmu dla serwisu streamingowego.

Dwa dni po premierze "Wonder Woman 1984" Warner Bros. poinformował, że zamówił już 3. odsłonę serii i jednocześnie zakończenie trylogii o superbohaterce z Gal Gadot w roli głównej. Nie jest to jednak jedyny projekt, przy którym Jenkins będzie współpracowała z izraelską aktorką - zrealizują również film "Cleopatra" o tytułowej władczyni Egiptu.