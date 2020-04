Paweł Domagała - najlepsze filmy z udziałem aktora

Paweł Domagała w ostatnich latach zyskał dużą popularność zarówno na gruncie filmu, jak i muzyki. Jak wyglądają jego dokonania w tej drugiej dziedzinie?

Paweł Domagała - Top 5 najlepszych filmów

Jeszcze do niedawna Paweł Domagała był kojarzony głównie z seriali, przede wszystkim roli Krzysztofa Małeckiego w "O mnie się nie martw". Najgłośniej zrobiło się o nim dzięki piosence "Weź nie pytaj".

Prawdziwi fani aktora wiedzą jednak, że Domagała brał udział w filmach przed sukcesem płyty "Opowiem Ci o mnie". Oto 5 najlepszych produkcji, w których grał gwiazdor.

"Planeta Singli", reż. Mitja Okorn (2016)

Coś dla miłośników komedii romantycznych. Ania (Agnieszka Więdłocha) to urodzona romantyczka, szuka idealnego mężczyzny za pomocą aplikacji randkowych. Przez przypadek spotyka się ze słynnym showmanem telewizyjnym Tomkiem (Maciej Stuhr). Mężczyzna wpada na pomysł, by stworzyć kolejny program, w którym Ania będzie się umawiać z mężczyznami przez internet, a on w cyniczny sposób zdemaskuje prawdziwe zamiary facetów.

Dziewczyna zgadza się podjąć wyzwanie i show odnosi sukces. Szybko wychodzi na jaw, że efektem ubocznym programu jest rodzące się uczucie pomiędzy bohaterami. Domagała może nie zagrał w tym filmie zbyt dużej roli (wcielił się w Piotra Malinowskiego), ale pokazał swój wrodzony talent komediowy.

"7 rzeczy, których nie wiecie o facetach", reż. Kinga Lewińska (2016)

Kolejna komedia romantyczna, w której Domagała odegrał znacznie większą rolę. Aktor wciela się w jednego z siedmiu mężczyzn poszukujących miłości i szczęścia - Filipa, sympatycznego kolesia, który traci pracę, w momencie, kiedy jego ledwie co poznana partnerka Zosia (Aleksandra Hamkało) oznajmia mu, że jest z nim w ciąży.

W pozostałych rolach wystąpili Mikołaj Roznerski, Alicja Bachleda-Curuś, Maciej Zakościelny, Zbigniew Zamachowski, Leszek Lichota, Dominika Kluźniak oraz Piotr Głowacki. Wielowątkowa historia stara się pokazać wszystkie aspekty relacji damsko-męskich.

"Gotowi na wszystko. Exterminator", reż. Michał Rogalski (2016)

W tej komedii, w której również nie zabrakło ważnego wątku romantycznego. Domagała wcielił się w Marcysia - jednego z pięciu przyjaciół. Paczka, mimo że już dawno weszła w dorosłość, nadal marzy o spełnieniu obietnicy z dzieciństwa. Po latach reaktywują metalowy zespół o złowieszczo brzmiącej nazwie Exterminator. Szybko okazuje się jednak, że spełnienie marzenia o karierze muzyka wcale nie jest takie łatwe, tym bardziej że na włosku wisi związek Marcysia z jego ukochaną Magdą (Agnieszka Więdłocha).

W pozostałych rolach wystąpili Piotr Żurawski, Krzysztof Czeczot, Piotr Rogucki, Sebastian Stankiewicz, Dominika Kluźniak, Aleksandra Hamkało oraz Dorota Kolak.

"PolandJa", reż. Cyprian T. Olencki (2017)

Kolejna wielowątkowa polska komedia z doborową obsadą. "PolandJa" ukazuje 24 godziny z życia mieszkańców Warszawy. Każdy z przedstawionych bohaterów prezentuje zupełnie inny problem, który czasami spowija gęsta mgła absurdu. Dziwaczne historie nabierają większego sensu, kiedy wątki bohaterów splatają się w zaskakującą całość.

Domagała wcielił się w filmie w dilera Kaczora, który musi uporać się z... wężem. W pozostałych rolach wystąpili między innymi Izabela Kuna, Janusz Chabior, Grzegorz Małecki, Jakub Gierszał, Roma Gąsiorowska, Michał Żurawski, Szymon Bobrowski, Jerzy Radziwiłowicz, Borys Szyc, Katarzyna Zawadzka i Ewa Błaszczyk.

"Serce nie sługa", reż. Filip Zylber (2018)

W tej komedii romantycznej Domagała gra pierwsze skrzypce u boku Romy Gąsiorowskiej. Filip i Daria to dwójka najlepszych przyjaciół. On jest lekkoduchem i łamaczem damskich serc. W końcu postanawia zmienić swoje beztroskie życie i przypomina przyjaciółce propozycję, którą złożył jej kilka lat temu - jeśli do trzydziestki nie będą w poważnych związkach, to pobiorą się i razem wychowają dziecko.

Bohaterka początkowo uważa propozycję Filipa za żart, ale w końcu decyduje się spełnić przysięgę. W końcu pojawia się fundamentalne pytanie - czy ich relacja jest tylko przyjaźnią, a może prawdziwą miłością?

Oczywiście w filmografii Pawła Domagały figuruje o wiele więcej tytułów. Jest to jednak stosunkowo młody aktor, więc szersza lista jego ról pojawi się zapewne w kolejnych latach kariery aktorskiej artysty.

