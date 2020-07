Penélope Cruz gwiazdą nowego filmu Pedro Almodóvara! Znamy pierwsze szczegóły

Penélope Cruz i Pedro Almodóvar ponownie łączą siły. Hiszpańska aktorka została gwiazdą najnowszego dzieła sławnego reżysera. O czym opowie film "Madres paralelas" i kiedy ukaże się w kinach?

Penélope Cruz gwiazdą nowego filmu Pedro Almodóvara

"Madres paralelas" to dzieło, nad którym Almodóvar pracował od lat. W końcu pandemia koronawirusa, a ściślej rzecz ujmując związana z nią kwarantanna, pozwoliła mu dokończyć scenariusz. Film porusza ulubioną tematykę reżysera, czyli macierzyństwo. Przyjdzie nam śledzić losy dwóch kobiet, które w tym samym dniu wydają na świat swoje pociechy. Następnie akcja toczyć się będzie równolegle, gdzie hiszpański reżyser zaprezentuje nam pierwsze lata z życia dzieciaków.

Zdjęcia do filmu mają ruszyć w październiku i potrwać do lutego. Premiera "Madres paralelas" planowana jest na jesień 2021 roku. Będzie to już ósmy film będący efektem współpracy Cruz i Almodóvara.