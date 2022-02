Peter Dinklage ponownie zagra w MCU. Aktor zdradził, w którym filmie się pojawi

W trakcie promocji swojego najnowszego filmu "Cyrano", Peter Dinklage dość mocno zasugerował, że niedługo powróci do filmowego świata Marvela. Aktor zaczął tajemniczo opowiadać o nowej produkcji Taiki Waititiego, czyli "Thorze: Love and Thunder".

Jak czytamy w rozmowie z "Empire":

Cóż nadchodzi jakiś film o Thorze, prawda? Coś słyszałem, że wyreżyserował go Taika? Ale ja nic nie mówię. Nic nie powiedziałem! Ale mówię tak - jak zginiesz w filmie Marvela, to nie oznacza, że to Twój ostatni film Marvela. To jest szalona sprawa - nic nie ma znaczenia! Ktoś mógłby zrobić serial! Teraz mają jeszcze seriale. To jest świat Marvela, my w nim tylko żyjemy.

Przypomnijmy, że krasnolud Eitri pomógł Thorowi w wykuciu broni Stormbreaker - ta pozwalała przyzwać Bifrost (teleportowała Thora z miejsca na miejsce), a także pomogła bohaterowi w odcięciu głowy Thanosowi. Wiemy, że w "Thor: Love and Thunder" pojawi się zaprzęg zasilany kozami, więc być może Eitri pomoże w konstrukcji tego nietypowego środka transportu.

Film ma być natomiast absolutnym odjazdem - tak przynajmniej twierdzi Taika Waititi:

Tak pomiędzy nami i czytelnikami, to zrobiłem sporo szalonego g*wna w swoim życiu. Przeżyłem dziesięć żyć. Ale to jest najbardziej pos*any film, jaki zrobiłem. Jeśli byśmy spisali wszystkie elementy tego filmu na kartce, to nie miałoby to żadnego sensu. To trochę tak, jakby on nie powinien powstać. Wszedłem do pokoju i powiedziałem: "Chcę to, to i jeszcze to". Kto w nim zagra? Ci ludzie. Jak go nazwiesz? Love and Thunder. Po czymś takim nie dostaniesz już więcej roboty. A przynajmniej taką mam nadzieję.