Gwiazdor "Gry o tron" zagra jedną z głównych ról w nowych "Igrzyskach śmierci"

Ballada ptaków i węży - do obsady dołączył Peter Dinklage

Jak podaje Deadline, do obsady filmu "Ballada ptaków i węży. Igrzyska śmierci" dołączył właśnie Peter Dinklage, znany fanom z serialu "Gra o tron" (gdzie grał Tyriona Lannistera) oraz filmu "Avengers: Infinity War" (krasnolud Eitri).

Dinklage ma się wcielić w Casca Highbottoma, dziekana Akademii i jedną z najważniejszych osób w życiu Coriolanusa Snowa (w tego wcieli się Tom Blyth). Główną obsadę dopełnia nam natomiast Rachel Zegler, która wcieli się w wojującą Lucy Gray Baird. Reżyserem filmu będzie ponownie Francis Lawrence, który ma na koncie ostatnie 3 filmy z serii "Igrzyska śmierci".

Jak o postaci Petera Dinklage'a opowiedział reżyser:

Dziekan Highbottom jest jedną z najważniejszych osób w życiu Snowa. Jako osoba odpowiedzialna za bycie "twarzą" karania ludzi w igrzyskach, on ustawia wszystkie reguły, które mają wpływ na przebieg życia Coriolanusa. Jestem bardzo podekscytowany, że to Peter go powoła do życia.

Oryginalna książka "Ballada ptaków i węży. Igrzyska śmierci" została opublikowana przez Suzanne Collins w roku 2020. Historia ukazana w tej odsłonie cyklu opowiada o młodym Coriolanusie Snow - ostatniej nadziei jego zamierającego rodu. Chłopak bierze udział w 10. Igrzyskach Śmierci jako mentor Lucy Gray Baird i razem starają się wygrać zabójczą imprezę.

Film "The Hunger Games: The Ballad Of Songbirds And Snakes" trafi do kin już 17 listopada 2023 roku. Autorem scenariusza jest Michael Lesslie znany z takich produkcji, jak "Makbet" czy "Assassin’s Creed".