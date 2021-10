Peter Jackson przedstawił nowy zwiastun swojego dokumentu o Beatlesach [WIDEO]

O tym filmie słyszymy już od lat - "The Beatles: Get Back" od Petera Jacksona kilkukrotnie doczekało się obsuwy, ale wygląda na to, że warto czekać na produkcję o Chłopcach z Liverpoolu.

Get Back - zobaczcie zwiastun filmu o Beatlesach

Film "The Beatles: Get Back" to wysokobudżetowy dokument opowiadający o kulisach powstawania przedostatniego krążka studyjnego The Beatles o tytule "Let It Be". Peter Jackson otrzymał dostęp do 55 godzin niewidzianego wcześniej materiału, a także 140 godzin dźwięku nagranego w trakcie procesu nagrań do albumu.

Jak podaje Consequence of Sound, Peter Jackson stwierdził jednak, że "normalny" film nie spełni oczekiwań fanów. Reżyser potwierdził, że nadchodzące "Get Back" będzie trwało aż 6 godzin i zadebiutuje w długi weekend w Święto Dziękczynienia (to wypada w czwartek 25 listopada 2021 roku). Kolejne odcinki będą się pojawiały na Disney+ dzień w dzień w czwartek, piątek i sobotę. Każdy z epizodów ma trwać 2 godziny.

Jackson wyjaśnił kilka miesięcy temu w oficjalnym oświadczeniu, że film ma pokazać nam, jak to jest "być muchą na ścianie" w studiu The Beatles - jego zdaniem to doświadczenie, które chciałby przeżyć każdy fan czwórki z Liverpoolu. Reżyser stwierdził, że "Get Back" ma być "jak maszyna czasu, która zabiera nas do 1969 roku i pokazuje nam czwórkę przyjaciół bawiących się muzyką".

Poniżej możecie zobaczyć oficjalny zwiastun udostępniony przez Disney+:

Film powstał przy współudziale Paula McCartneya i Ringo Starra, Yoko Ono oraz żony George'a Harrisona, Olivii Harrison.

Tak jak wspomnieliśmy, film "The Beatles: Get Back" będzie trwał łącznie 6 godzin i jego pierwsza część zadebiutuje na Disney+ 25 listopada 2021 roku.