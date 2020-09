Fan "Avengers: Endgame" zauważył błąd w ostatniej bitwie. O co chodzi?

Problem jest natury delikatnej i dość głupiej - chodzi bowiem o tarczę Kapitana Ameryki. Jak pewnie pamiętacie, ta ulega przepołowieniu w trakcie pojedynku między Thanosem a Thorem, Kapem i Iron Manem. Twórcy efektów specjalnych nieco się nie popisali, ponieważ niedługo później widzimy bohatera z Brooklynu z tarczą, która jest... cała i zdrowa.

Fan zauważył błąd w finałowej bitwie z Avengers: Endgame

Na Reddicie pojawił się kadr, w którym wyraźnie widać, że tarcza Kapitana Ameryki jest cała zaledwie kilka minut po tym, gdy widzieliśmy ją roztrzaskaną. Zresztą zobaczcie sami:

No cóż, kto by się spodziewał, że w filmie za 350 milionów dolarów znajdziemy takie błędy? A tak całkiem na poważnie - jest to oczywiście drobna wpadka, która raczej nikomu za bardzo nie przeszkadzała w odbiorze "Avengers: Endgame". Warto jednak czasami zobaczyć takie błędy, żeby przypomnieć sobie, że nad tak ogromnymi produkcjami też pracują ludzie i wpadki zdarzają się każdemu.