Pierce Brosnan boi się o życie swoje i swojej rodziny. Aktor jest prześladowany

Były Agent 007, Pierce Brosnan wyjaśnił niedawno, że od jakiegoś czasu jest prześladowany przez pewną kobietę. Gwiazdor nadchodzącego filmu "Black Adam" wyjaśnił, że stara się, by stalkerka otrzymała sądowy zakaz zbliżania się do jego rodziny.

Pierce Brosnan boi się o swoje życie. Jest prześladowany przez stalkerkę

Pierce Brosnan wyjawił jakiś czas temu, że jest ofiarą stalkerki. Jak podaje portal gwiazdy.wp.pl, Brosnan boi się o życie swoje i swojej rodziny z powodu tej kobiety. Były odtwórca Jamesa Bonda stara się nawet uzyskać sądowy zakaz zbliżania się do niego i jego rodziny.

Zagraniczne media donoszą, że tajemnicza kobieta próbowała kilka razy wtargnąć na teren posesji rodziny Brosnana w Malibu. Aktor skontaktował się w końcu z Departamentem Szeryfa Hrabstwa Los Angeles, prosząc o zajęcie się sprawą i zapewnienie jego rodzinie bezpieczeństwa. Pierce Brosnan podobno zdradził w sądzie:

Pierwotnie szukała Dicka Van Dyke'a - kobieta ma jego tatuaż na ramieniu, ale kiedy znalazła mnie, to została przed naszym domem. Dała mi dwie dziwne notatki, po czym powiedziała, że potrzebuje 1500 dolarów na nowe opony i wręczyła mi swój rysunek.

Sąd przychylił się do wniosku i wydał zakaz zbliżania się do aktora. Jednak kobieta nie zastosowała się do wyroku sądu. Co więcej, zaczęła prześladować nie tylko Brosnana, ale też jego żonę Keely Shaye Smith i synów Dylana i Parisa.

Kolejna rozprawa w tej sprawie odbędzie się 25 października 2022 roku. Sąd może wydać zakaz zbliżania się do pięciu lat, ale na wyrok Brosnan i jego rodzina będą jeszcze musieli poczekać.

Black Adam - data premiery filmu z Piercem Brosnanem

Parę dni wcześniej Brosnan będzie miał chwilę na świętowanie innego wydarzenia - do kin 21 października 2022 roku trafi film "Black Adam" z nim i Dwaynem Johnsonem w rolach głównych.

Blockbuster od DC Comics był wielokrotnie przekładany z powodu pandemii i dużego zamieszania w firmie Warner Bros., więc aktor niewątpliwie będzie zadowolony, że produkcja w końcu zadebiutuje w kinach. Brosnan wcielił się w Doctora Fate'a, jednego z naczelnych magów w uniwersum DC.