Pierwsza zapowiedź "Halloween Kills". Jak prezentuje się powrót Michaela Myersa?

Wielkimi krokami zbliża się Halloween 2020. Nic więc dziwnego, że studio Blumhouse postanowiło zaprezentować światu pierwszy teaser "Halloween Kills" - produkcji, w której zobaczymy ciąg dalszy historii przedstawionej w sequelu z 2018 roku.

"Halloween Kills" - pierwsza zapowiedź horroru

Seria "Halloween" doczekała się wielu sequeli, które od 2018 roku nie należą do kanonu opowieści o Michaelu Myersie za sprawą nowej drugiej części, będącej bezpośrednią kontynuacją dzieła Johna Carpentera z 1978 roku.

David Gordon Green, który odpowiada za nową serię kultowego horroru, zapowiedział, że stworzy trylogię. Druga część doczekała się właśnie pierwszej zapowiedzi, w której nie tylko pojawiają się fragmenty nadchodzącego filmu, ale widzimy również powrót głównego antagonisty - Michaela Myersa.

Chociaż poprzedni film skończył się śmiercią zamaskowanego psychopaty, wygląda na to, że była ona pozorna. Myers ponownie będzie dręczył mieszkańców Haddonfield, by dorwać swój główny cel - graną przez Jamie Lee Curtis Laurie Strode. W poprzedniej części, dziejącej się równo 40 lat po wydarzeniach z oryginalnego filmu zaprezentowano Laurie jako dojrzałą kobietę, która cierpi na zespół stresu pourazowego. Całe swoje dorosłe życie czekała na powrót Myersa, by raz na zawsze wysłać go na tamten świat. Jej obawy się spełniły i niemal pokonała psychopatę dzięki pomocy swojej córki i wnuczki.

Michael jednak powróci, by znowu mordować niewinnych ludzi, co możemy zobaczyć na trwającym niecałe 40 sekund teaserze. Szykuje się więc powtórka z rozrywki, ale nie oszukujmy się. Wierni fani "Halloween" będą w siódmym niebie.

"Halloween Kills" - kiedy premiera?

Za film ponownie odpowie David Gordon Green, który jest również współscenarzystą horroru obok Danny'ego McBride'a i Scotta Teemsa. Oprócz Jamie Lee Curtis w "Halloween Kills" wystąpili Judy Greer, Andi Matichak, Kyle Richards, Nancy Stephens, Charles Cyphers, Anthony Michael Hall oraz Robert Longstreet. Film trafi do kin 15 października 2021 roku. Na rok 2022 jest natomiast planowana premiera filmu "Halloween Ends", który ma być zakończeniem serii. Początkowo planowano nakręcić oba sequele jednocześnie, ale przeszkodziła w tym pandemia koronawirusa, więc trudno powiedzieć, czy debiut części trzeciej nie zostanie opóźniony.

