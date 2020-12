Nadchodzi walka stulecia - w sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z filmu "Godzilla vs. Kong". Te przedstawiają Tytanów w swoim naturalnym środowisku, szykujących się do potyczki o tytuł Króla Potworów.

Godzilla vs. Kong na pierwszych zdjęciach

Do premiery "Godzilla vs. Kong" zostało jedynie kilka miesięcy, a twórcy wciąż wstrzymują się z pokazaniem zwiastuna nadchodzącego filmu o batalii potworów. Na osłodę oczekiwania, Warner Bros. postanowił zaprezentować pierwsze oficjalne kadry z produkcji, które przedstawiają tytułowych Tytanów szykujących się do starcia o dominację na świecie.

Te zaprezentowano na łamach konwentu CCXP, gdzie widzowie mieli okazje zobaczyć m.in. finałowy zwiastun "Wonder Woman 1984". Tak jak wspomnieliśmy, wielu fanów wolałoby zobaczyć zapowiedź wideo, ale niestety tego nie uświadczyliśmy. Zdjęcia z "Godzilla vs. Kong" zobaczycie poniżej:

W filmie pojawią się aktorzy z "Godzilli 2", czyli m.in. Kyle Chandler i Millie Bobby Brown, a do obsady dołączyli m.in. Eiza Gonzales, czy Alexander Skarsgard. Data premiery została ustalona na 21 maja 2021 roku i zgodnie z zapowiedzią Warner Bros., film trafi od razu zarówno do kin, jak i na platformę HBO Max.