Pierwszy festiwal filmowy po otwarciu kin. Poznaj jego program

Tydzień Kina Hiszpańskiego obchodzi w tym roku swoje 20-lecie. Impreza, odbywająca się cyklicznie od wielu sezonów wiosną, w tym roku została zmuszona przesunąć swoją datę ze względu na pandemię koronawriusa.

Okazuje się jednak, że fani kina wprost ze słonecznej Hiszpanii nie musieli długo czekać na powrót wydarzenia. Organizatorzy właśnie ogłosili, że pierwsza edycja imprezy odbędzie się już od 17 czerwca w Warszawie. Tydzień Kina Hiszpańskiego ma zawitać także do innych miast Polski w późniejszym terminie. Szczegóły mają pojawić się na oficjalnej stronie organizatora wkrótce.

Tydzień Kina Hiszpańskiego – co w programie?

W programie tegorocznej imprezy znalazło się 16 filmów pełnometrażowych, reprezentujących bogactwo gatunkowe produkcji z Hiszpanii. Obok dramatów i komedii, dostaniemy także ambitne przeboje z najważniejszych festiwali filmowych na świecie.

Filmem Otwarcia festiwalu został obraz „Póki trwa wojna” w reżyserii Alejandra Amenabary. Ten nagrodzony pięcioma nagrodami Goya dramat historyczny, rozgrywa się w 1936 roku i przygląda się decyzji pisarza i filozofa Miguela de Unamuno, który decyduje się publicznie poprzeć wojskowy zamach stanu, który wedle zamysłu jego autorów ma pomóc uporządkowaniu sytuacji w kraju.

Światową premierę podczas przeglądu będzie miał "Po europejsku" – wysmakowana wizualnie podróż na Ibizę lat 50., do mitycznej krainy przyjaźni, wolności i wolnej miłości. Polscy widzowie pierwsi poza Hiszpanią zobaczą też "Gryplan", adaptację niezwykle popularnej sztuki teatralnej z gwiazdorską obsadą.

Wśród pokazów znalazło się też miejsce dla animacji „Buñuel w labiryncie żółwi”, będącą wariacją na temat życia słynnego artysty i reżysera filmowego, podlaną surrealistycznym sosem.

W ramach festiwalu, przedpremierowo zostanie pokazany także film „Siła ognia”, nagrodzony na zeszłorocznym festiwalu w Cannes.

W programie znalazły się też największe kasowe przeboje ubiegłego roku, które przyciągnęły do kin miliony Hiszpanów. „Mam to pod kontrolą” to historia trzech wykładowców akademickich, którzy postanawiają podreperować domowe budżety przychodami ze sprzedaży dających narkotyczne efekty witamin. „Gdybym był bogaty” to z kolei opowieść o pechowcu, który niespodziewanie wygrywa na loterii. Musi jednak ukrywać fortunę przed żoną, z którą właśnie się rozwodzi.

Tydzień Kina Hiszpańskiego – kiedy się odbędzie?

W tym momencie zaplanowana jest edycja warszawska imprezy. Odbędzie się ona w dniach 17-24 czerwca w warszawskim kinie Muranów oraz w dniach 24 czerwca-1 lipca w kinie Luna w Warszawie. W dniach 25 czerwca-2 lipca natomiast w krakowskim Kinie pod Baranami. Pełny program oraz harmonogram imprezy można znaleźć na oficjalnej stronie festiwalu.

Czytaj także: Netflix odmówił dodania "The Room" do swojej biblioteki. Fani nie poddają się jednak bez walki!