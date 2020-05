Pierwszy film nakręcony w kosmosie? Tom Cruise połączył siły z NASA i Elonem Muskiem

Tom Cruise to popularny aktor, który słynie z ogromnego poświęcania się dla filmowych ról. Gwiazdor serii "Mission Impossible" niejednokrotnie udowodnił, że żadne popisy mu nie straszne, a korzystanie z pomocy kaskadera nie leży w jego zwyczaju. Teraz wygląda jednak na to, że postanowił wznieść to na zupełnie inny poziom.

Pierwszy film nakręcony w komosie? Tom Cruise połączył siły z NASA i Elonem Muskiem

Zgodnie z rewelacjami opublikowanymi na łamach magazynu Deadline, Tom Cruise połączył siły z NASA i firmą Space X, należącą do Elona Muska. Efektem ich współpracy ma być film akcji, jakiego świat jeszcze nie widział. Całość ma zostać bowiem nakręcona w przestrzeni kosmicznej.

O samym projekcie wiadomo stosunkowo niewiele. Jasno zaznaczono, że zdecydowanie nie będzie to kolejna odsłona "Mission Impossible", a kompletnie samodzielna produkcja. Film nie ma jeszcze tytułu, nie wiemy też, czego konkretnie miałby dotyczyć. Nie zaangażowało się w niego jeszcze żadne studio filmowe. Pozostaje nam więc czekać na napływ nowych informacji.