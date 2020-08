Pierwszy zwiastun animowanych "Chłopów". Zobacz zapowiedź adaptacji dzieła Władysława Reymonta

Polska kultura znowu pójdzie w świat. Tym razem za sprawą nowej wersji filmu "Chłopi". W sieci pojawiła się pierwsza zapowiedź nadchodzącej animacji twórców "Twojego Vincenta". Jak prezentuje się trailer?

Chłopi - zwiastun filmu na podstawie powieści Reymonta

Jakiś czas temu podano informację, że Dorota Kobiela, która pracowała również przy nominowanym do Oscara "Twoim Vincencie", rozpoczęła pracę nad utrzymanymi w podobnej technice "Chłopami".

Nie trzeba było długo czekać, żeby zobaczyć pierwszą zapowiedź animowanej wersji dzieła Władysława Reymonta. Jak prezentuje się pierwszy zwiastun "Chłopów"?

Proces tworzenia filmu jest niezwykle pracochłonny, ponieważ twórcy najpierw nagrywają cały materiał z aktorami, a następnie malują każdą klatkę, by nadać jej malarskiego charakteru. Podobnie jak w przypadku "Twojego Vincenta" w "Chłopach" również pojawią się odniesienia do sztuki. W zwiastunie widzimy na przykład cytat z "Babiego lata" pędzla Józefa Chełmońskiego. To nie jedyne odniesienie. Punktem wyjścia była bowiem sztuka Młodej Polski, którą w malarstwie oprócz Chełmońskiego reprezentowali tacy artyści jak Ferdynand Ruszczyc czy Leon Wyczółkowski.

W "Chłopach" po raz kolejny zobaczymy dramat dziejący się we wsi Lipce, w którym udział biorą Maciej Boryna, Jagna i Antek. Głównym wątkiem powieści jest trójkąt miłosny pomiędzy bohaterami. W Jagnę wcieliła się Kamila Urzędowska. Za scenariusz odpowiadają Dorota Kobiela i Hugh Welchman.

"Chłopi" - kiedy premiera?

Mimo prezentacji pierwszego zwiastuna na film przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Na razie nie zdradzono konkretnej daty premiery, ale twórcy zapowiedzieli, że prace nad "Chłopami" nie zostaną skończone do roku 2022. Tyle czasu będzie trwało malowanie klatek nadchodzącej produkcji.

